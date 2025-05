"Dammi 200 euro o ti uccido". L’ex moglie lo fa arrestare

L’ha minacciata di morte, obbligandola a consegnargli 200 euro. Prima dell’incontro, però, la donna, spaventata, ha avvisato i carabinieri che hanno arrestato l’uomo, un 42enne marocchino, per il reato di estorsione. L’episodio è avvenuto a Castelfranco la sera del 23 maggio. In base a quanto emerso dagli accertamenti dei militari l’indagato ha contattato l’ex moglie e, dietro pesanti minacce di morte, l’ha intimata a consegnargli duecento euro. La donna, una 52enne di Castelfranco, spaventata si è subito messa in contatto con i carabinieri spiegando loro che avrebbe dovuto appunto incontrare l’ex, domiciliato in provincia di Trento e con precedenti di polizia per consegnargli duecento euro.

"Se non vado ha detto che mi ammazza" - ha spiegato intimorita la vittima. Infatti, secondo quanto accertato dai militari, il 42enne aveva rivolto alla donna reiterate minacce di morte tramite messaggi e telefonate, costringendola infine a consegnargli 200 euro in contanti. La vittima a quel punto aveva acconsentito ma, una volta chiusa la telefonata, aveva denunciato l’accaduto all’Arma, temendo per la propria incolumità. I carabinieri si sono quindi appostati sul luogo stabilito per la consegna del denaro e, poco dopo, sono entrati in azione ammanettando il 42enne. Infatti i carabinieri sono intervenuti subito dopo la consegna del denaro da parte della vittima, trovando addosso all’ex compagno le banconote che la 52enne gli aveva appena consegnato: prova inconfutabile del reato appena commesso. I soldi sono stati poi restituiti alla legittima proprietaria. Il gip, all’esito del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto per il reato di estorsione nei confronti dell’uomo, già gravato appunto da precedenti penali e disposto nei confronti dell’indagato il divieto di dimora nella provincia modenese.

Valentina Reggiani