"Daniela Ruggi non fu maltrattata dal fratello"

Tra poco più di una settimana sarà trascorso un anno esatto dalla misteriosa scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di Vitriola di Montefiorino sparita nel nulla il 20 settembre dello scorso anno. O meglio: dopo una visita il 18 settembre all’ospedale di Sassuolo e una conversazione telefonica con la madre, l’indomani mattina Daniela si è come volatilizzata in quella frazione di poche anime sul nostro Appennino. Non vi è stata alcuna svolta che nel frattempo abbia portato a presumere una risoluzione del caso ma, intanto, nelle indagini è stato posto un nuovo tassello.

Infatti è stata archiviata nei giorni scorsi dal Gip la denuncia che la giovane presentò lo scorso aprile nei confronti del fratello Alberto, indagato in quel fascicolo con l’ipotesi di reato di violazione di domicilio e lesioni personali nei confronti della sorella. La ragazza, infatti, aveva dichiarato di essere rimasta ferita ad una mano mentre Alberto tentava di introdursi all’interno dell’abitazione in cui viveva. Nella memoria difensiva depositata dal legale dell’uomo, avvocato Deborah de Cicco, però, si faceva presente come l’indagato si fosse recato a casa della sorella per sincerarsi delle sue condizioni di salute - vivendo in uno stato di degrado - e come in quel frangente avesse scoperto che Daniela aveva cambiato la serratura all’insaputa della famiglia. Nel tentativo di parlarle di persona ed essendoci un buco nel portoncino, la giovane si sarebbe poi ferita.

Ad oggi resta in piedi il fascicolo che vede l’uomo indagato per maltrattamenti nei confronti dell’altra sorella e della mamma ma, anche in questo caso, lo stesso si è sempre dichiarato estraneo ai fatti. Per quanto riguarda la scomparsa di Daniela, invece, lo ricordiamo ad oggi l’unico indagato per sequestro di persona resta lo ‘sceriffo’, Domenico Lanza ma a suo carico non vi sarebbero elementi. In sostanza tutti ancora si chiedono che fine possa aver fatto Daniela.

"Sono molto soddisfatta dell’archiviazione disposta dal GIP in merito alla denuncia che Daniela presentò nell aprile 2024 nei confronti del fratello Alberto mio assistito – afferma infine l’avvocato di Alberto, Deborah De Cicco – Il Decreto di archiviazione emesso a metà agosto 2025 è in pieno accoglimento della richiesta di archiviazione disposta dal Pubblico Ministero nei mesi scorsi, che aveva già ritenuto insussistenti proprio gli elementi oggettivi dei due reati denunciati da Daniela. Già la Procura - e ora il GIP - aveva aderito alla nostra linea difensiva, ovvero quella di una denuncia infondata e di un fratello preoccupato e interessato unicamente a tutelare la sorella in difficoltà, in assenza di aggressioni o vessazioni".

v. r.