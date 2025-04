Daniela Ruggi, il mistero si infittisce: perquisita la casa del fratello

Modena, 5 aprile 2025 – Sono entrati in casa di prima mattina, sequestrando dispositivi informatici, tra cui i cellulari. Circa due settimane fa i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione a Prignano di Alberto Ruggi, fratello della giovane scomparsa da Vitriola di Montefiorino.

Massimo riserbo sulle circostanze: come atto dovuto, al fine di procedere ad accertamenti tecnici, la procura ha aperto un fascicolo a carico dell’uomo ma l’ipotesi di reato per cui si procede non è nota, seppure non risulti collegata in alcun modo alla scomparsa della sorella Daniela. Il mistero, dunque, si infittisce.

A destra, Daniela Ruggi: il suo volto è noto in Appennino: in tanti, prima della scomparsa, la vedevano praticamente ogni giorno fare su e giù per le strade di Vitriola di Montefiorino

La 31enne, lo ricordiamo, è sparita nel nulla dallo scorso 20 settembre e per il sequestro di Daniela l’unico indagato resta il noto ‘sceriffo’ di Polinago, Domenico Lanza. Il 67enne ha recentemente patteggiato per il reato che lo aveva condotto dritto in carcere: la detenzione illegale di armi.

Oggi è un uomo libero, in attesa di rientrare nell’abitazione di Polinago sottoposta a sequestro. Sono ancora in corso, infatti, le analisi del Ris sulle tracce biologiche repertate a casa dell’uomo, che in diretta tv confidò di avere nel bagagliaio indumenti intimi della giovane.

Per quanto riguarda la perquisizione nell’abitazione di Alberto Ruggi, che risale appunto a due settimane fa, vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti: le ipotesi possono essere le più svariate. Qualche tempo fa una residente di Vitriola di Montefiorino, amica di Daniela, confidò ai cronisti di aver visto Alberto strattonare la 31enne in almeno due occasioni, nell’ambito di un litigio.

Alberto Ruggi, però, smentì la circostanza e ‘rispose’ di non aver mai agito violenza nei confronti della sorella e, anzi, di aver sempre cercato di aiutarla, soprattutto nell’ultimo periodo.

“Viveva ultimamente in condizioni trascurate, ma ha sempre rifiutato il mio aiuto, così come quello di tutti – aveva dichiarato l’uomo su queste pagine –. Ho segnalato subito la sua scomparsa alla stazione dei carabinieri di Montefiorino quando ho visto che non rincasava. Non accetto di essere descritto come non sono”.

Alberto successivamente aveva fatto appello alla sorella affinché tornasse a casa, dichiarando che la sua speranza, così come quella della mamma e della sorella, era quella di veder tornare Daniela a casa sana e salva. Le certezze sulla misteriosa scomparsa di Daniela, oggi, sono dunque poche.

Vi sono due fascicoli aperti in procura, uno legato appunto alla sparizione della 31enne, ed un secondo che riguarda il fratello Alberto ma che nulla ad oggi c’entrerebbe con il ‘caso Daniela Ruggi’.

A confermarlo pubblicamente è il legale difensore dell’indagato, l’avvocato Deborah De Cicco. “Mi limito a dire che qualunque attività investigativa, semmai realizzata, nei confronti del mio assistito non è per nulla afferente ai fatti di scomparsa della sorella Daniela Ruggi”.