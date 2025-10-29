Scomparsa di Daniela Ruggi, lo ‘sceriffo’ Lanza verso l’archiviazione

Modena, 29 ottobre 2025 – Si va verso l'archiviazione per Domenico Lanza, il 68enne reggiano, residente a Polinago unico indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi. Parliamo della 32enne di cui non si ha più traccia da oltre un anno, ovvero dal 18 settembre dello scorso anno dopo che la giovane tornò nella sua abitazione di Vitriola di Montefiorino nel tardo pomeriggio, di ritorno dall'ospedale di Sassuolo.

Nonostante le ricerche, ad oggi non sarebbe emerso alcun elemento circa la scomparsa della giovane donna. Per quanto riguarda la richiesta di archiviazione della 'posizione' di Lanza, manca ancora la fissazione dell'udienza ma la procura si sarebbe 'associata' alla richiesta avanzata dal legale dell'uomo, avvocato Fausto Gianelli.

Lanza, soprannominato lo 'Sceriffo’ per la sua passione per le armi, era stato arrestato il 5 dicembre scorso dopo una perquisizione dei carabinieri nella sua casa di San Martino di Polinago, scattata dopo che l'indagato, in diretta tv aveva mostrato biancheria di Daniela Ruggi. Nel corso della perquisizione, però, i militari avevano trovato armi clandestine, non dichiarate e Lanza era finito in carcere. A settembre l'avvocato Gianelli ha presentato istanza di dissequestro dell'abitazione di Lanza - andato a vivere in affitto - e l'archiviazione della sua posizione. Si attende ora la fissazione dell'udienza davanti al Gip.