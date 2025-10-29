Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniElena UgoliniMamma sfrattataIncidente A1
Acquista il giornale
CronacaScomparsa di Daniela Ruggi, lo ‘sceriffo’ Lanza verso l’archiviazione
29 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Scomparsa di Daniela Ruggi, lo ‘sceriffo’ Lanza verso l’archiviazione

Scomparsa di Daniela Ruggi, lo ‘sceriffo’ Lanza verso l’archiviazione

Il 68enne reggiano, residente a Polinago è l’unico indagato per la scomparsa della 32enne di cui non si ha più traccia da oltre un anno, ovvero dal 18 settembre 2025. Non è ancora stata fissata l’udienza, ma la procura si sarebbe 'associata' alla richiesta del legale dell'uomo

Domenico Lanza, detto lo sceriffo, unico indagato per la scomparsa dal settembre 2024, della 32enne Daniela Ruggi

Domenico Lanza, detto lo sceriffo, unico indagato per la scomparsa dal settembre 2024, della 32enne Daniela Ruggi

Per approfondire:

Modena, 29 ottobre 2025 – Si va verso l'archiviazione per Domenico Lanza, il 68enne reggiano, residente a Polinago unico indagato per la scomparsa di Daniela Ruggi. Parliamo della 32enne di cui non si ha più traccia da oltre un anno, ovvero dal 18 settembre dello scorso anno dopo che la giovane tornò nella sua abitazione di Vitriola di Montefiorino nel tardo pomeriggio, di ritorno dall'ospedale di Sassuolo.

Approfondisci:

Caso Daniela Ruggi, lo sfogo dello ‘sceriffo’: “Vivo un incubo, chiederò i danni”

Caso Daniela Ruggi, lo sfogo dello ‘sceriffo’: “Vivo un incubo, chiederò i danni”

Nonostante le ricerche, ad oggi non sarebbe emerso alcun elemento circa la scomparsa della giovane donna. Per quanto riguarda la richiesta di archiviazione della 'posizione' di Lanza, manca ancora la fissazione dell'udienza ma la procura si sarebbe 'associata' alla richiesta avanzata dal legale dell'uomo, avvocato Fausto Gianelli.

Lanza, soprannominato lo 'Sceriffo’ per la sua passione per le armi, era stato arrestato il 5 dicembre scorso dopo una perquisizione dei carabinieri nella sua casa di San Martino di Polinago, scattata dopo che l'indagato, in diretta tv aveva mostrato biancheria di Daniela Ruggi. Nel corso della perquisizione, però, i militari avevano trovato armi clandestine, non dichiarate e Lanza era finito in carcere. A settembre l'avvocato Gianelli ha presentato istanza di dissequestro dell'abitazione di Lanza - andato a vivere in affitto - e l'archiviazione della sua posizione. Si attende ora la fissazione dell'udienza davanti al Gip.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata