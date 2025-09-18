Daniele Francesconi: "La cultura fa maturare lo spirito critico"

di Stefano Marchetti

Sulla copertina (quest’anno a fondo nero) del libretto con il programma del FestivalFilosofia, campeggiano le ‘classiche’ virgolette rosse e una dedica, "Per Michelina Borsari". Tutto il festival, in questa 25ª edizione, non può che tenersi nel nome di colei che lo ha pensato e lo ha creato. "Quella del festival è una lunga storia in cui Michelina è stata molto presente. E il festival è anche un punto di arrivo del suo modo di fare lavoro culturale, iniziato già alla Fondazione San Carlo", osserva Daniele Francesconi, direttore del FestivalFilosofia, che si è formato accanto alla professoressa Borsari e da lei ha ricevuto l’impegno di guidare la grande nave del pensiero.

Dottor Francesconi, in che modo il festival rispecchia Michelina Borsari?

"È figlio del suo metodo (avviato già dagli anni ‘80) di ordinare il sapere in modo lessicale, per parole e per concetti, nel solco anche dell’Enciclopedia Einaudi. C’era in lei una prospettiva internazionale di trasmissione della ricerca accademica che ha portato anche alla nascita della Scuola di Alti Studi: in questo percorso, Michelina ha avuto a fianco grandi intellettuali come Marc Augé, Remo Bodei o Tullio Gregory. Il festival prende le mosse da quel contesto, ed è stato certamente il progetto più ampio e complesso".

Qual è il ‘senso’ del festival?

"Nella visione di Michelina, che è anche la nostra, la cultura deve servire a far maturare uno spirito critico. Non è intrattenimento e neppure ricerca di consenso, ma è il tentativo di fornire concetti e strumenti perché poi le persone possano esercitare la cittadinanza in modo critico".

E come sarà il festival senza Michelina?

"Proseguirà su questa traccia, perché è un progetto che ha avuto da lei una forte impronta. Certo, potrà trasformarsi, come si è trasformato in questi 25 anni".

Già: in che modo è ‘cambiato’ il festival?

"Non tanto nel format, ma nei contenuti. È vero, alcuni autori tornano di anno in anno, ma in ogni edizione ascoltiamo sempre voci nuove di studiosi anche internazionali. Nel corso degli anni, c’è stata sicuramente una focalizzazione maggiore, rispetto alle prime edizioni, sulle questioni scientifiche, dell’evoluzione o del rapporto fra sapere e tecnologie. Il festival deve sempre stare in ascolto delle questioni ‘calde’, ma non deve essere un appuntamento accademico: per esempio, il tema ‘verità’, che pure è la questione - chiave della filosofia, lo abbiamo affrontato solo alla 18ª edizione, nel 2018, perché in quel momento, con i social media, le fake news e la manipolazione delle opinioni, era esploso a livello generale e non era più soltanto un argomento per specialisti".

Quest’anno è ‘paideia’ la parola chiave. A prima vista, non proprio un tema immediato...

"Può sembrare una parola complessa e abbiamo provato a decodificarla. Ma ci è sembrata la parola giusta per l’insieme dei temi che vogliamo affrontare. La filosofia si è occupata di ‘paideia’ proprio nei momenti più critici o di grandi trasformazioni: Platone, per esempio, pensò a una nuova forma di educazione dei cittadini in un tempo di grande conflitto fra sapere e potere, un conflitto che esiste anche oggi in varie parti del mondo. Oggi, nella nostra epoca, ad alcuni sembra che le macchine intelligenti stiano espropriando il nostro sapere: la filosofia deve interpretare questo nuovo scenario".

Come sempre, il tema verrà articolato a più livelli...

"Certo, per esempio in più lezioni affronteremo la questione della scuola che è la principale istituzione educativa: qual è il suo futuro? E nel tema rientra anche il nostro 25° con una riflessione su noi stessi: del resto anche i festival come il nostro svolgono una funzione educativa".

Dove va il festival?

"Va nella direzione di richiamare con sempre maggior insistenza l’importanza della filosofia. Per certi versi, oggi ce n’è più bisogno rispetto a 25 anni fa, perché la discussione attorno a noi è sempre più disgregata, superficiale, violenta, mentre il pubblico che vediamo nelle nostre piazze vuole invece crescere, andare oltre la superficie".

La domanda di ogni anno: quali sono le lezioni da non perdere? "Fra gli ospiti internazionali, consiglio la lezione di Daniel Innerarity, spagnolo, che parlerà del modo in cui sta cambiando l’insegnamento di fronte alle grandi trasformazioni sia tecnologiche che sociali, e ragionerà sulla sfida di insegnare quello che non sappiamo. L’americana Susan Neiman parlerà di questa epoca di immaturità e della necessità di tornare a essere adulti responsabili, non dei narcisi, e la filosofa tedesca Sybille Krämer esplorerà il tema dei media legati all’intelligenza artificiale. Fra gli italiani, l’intervento di Nicola Lagioia che parlerà del rapporto fra intellettuale e pubblico, in modo non canonico"