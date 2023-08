Danilo, lutto alla Caesar "Grande lavoratore"

Una persona onesta, un grande lavoratore. E’ così che tutti ricordano Danilo Faradacco, 43enne originario di Fagnano Castello (Cosenza) ma residente a Formigine deceduto domenica pomeriggio in un terribile schianto a Rieti.

Il centauro si è scontrato frontalmente contro un altro motocilista, deceduto a sua volta mentre un terzo è rimasto ferito. Ancora la dinamica dell’incidente non è chiara: alla base potrebbe esserci un sorpasso azzardato ma gli accertamenti sono in corso. La moto era la grande passione di Danilo Faradacco che spesso – nei post su Facebook – pubblicava i diversi viaggi organizzati insieme agli amici. "Danilo era il mio collega di reparto alla Caesar (gruppo ceramico) di Fiorano – racconta Davide Fontana, ancora sconvolto – era di origini calabresi ma lavorava con noi da parecchi anni. Le moto erano la sua vera passione. Posso dire che era una brava persona, un grande lavoratore". Anche dall’azienda lo ricordano come un grande lavoratore.

"Ti abbiamo voluto e ti vogliamo un mondo di bene" scrivono gli amici. "La notizia mi ha devastato – scrive un’altra amica della vittima – Il mio pensiero va alla tua famiglia. Posso solo immaginare lo strazio che stanno passando". Ad unirsi al dolore della famiglia, anche l’amministrazione comunale di Fagnano Castello (Cosenza) e l’Arf, associazione rionale Fagnanese. "Una notizia che mai avremmo voluto apprendere. L’ARF e tutti gli esponenti rionali si stringono in un affettuoso abbraccio alla famiglia Faradacco per la tragica scomparsa di Danilo. Le attività rionali previste per oggi, domani e dopodomani sono sospese in segno di rispetto e vicinanza".

I funerali del centauro di svolgeranno oggi alle 16.30 nella chiesa madre dell’immacolata concezione di Fagnano Castello.

Danilo lascia la moglie Alessandra, i due figlioletti, i genitori e i fratelli.

Valentina Reggiani