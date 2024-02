Danneggia la vetrina del negozio. Arrestato per minacce e resistenza

Era furioso e stava danneggiando la vetrina del negozio. Il commerciante ha chiamato i carabinieri, che giunti sul posto hanno bloccato l’uomo e arrestato.

Apprensione martedì pomeriggio in centro per il comportamento di un 40enne di origine tunisina.

L’uomo, senza apparente emotivo, all’improvviso ha dato in escandescenza accanendosi contro l’ingresso di un negozio. L’esercente ovviamente spaventato da quanto stava accadendo ha chiamato i carabinieri: una volta sul posto la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modena ha provato a bloccarlo, con molta difficoltà.

Il 40enne infatti era in evidente stato di agitazione psicofisica e inveiva contro tutti, danneggiando quello che c’era intorno e cercando di colpire i carabinieri con calci e pugni. Difficile comprendere se fosse in preda a sostanze psicotrope oppure si trattava di una patologia psichiatrico.

In ogni caso i militari dopo qualche minuto sono riusciti a neutralizzare e a condurlo in caserma per l’identificazione.

Accompagnato al comando il 40enne ha però continuato nel suo comportamento incontrollabile: ha inveito e provato a colpire due medici intervenuti per calmarlo, e si è accanito contro l’auto di servizio dei militari e alcuni arredi della caserma che ha rischiato di essere sfasciata.

Il suo stato ha suggerito allora in seguito un controllo al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, da cui è stato immediatamente dimesso subito dopo la visita.

Ultimate le procedure di identificazione, l’uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri per danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e ieri mattina è stato giudicato in tribunale a Modena per direttissima.