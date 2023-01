Danneggia le auto in sosta: denunciato

Senza alcun motivo lo scorso sabato ha iniziato a danneggiare le auto parcheggiate in viale Muratori. All’arrivo degli agenti della volante, ha opposto resistenza. E’ così stato denunciato per danneggiamento e resistenza uno straniero 25enne fermato appunto dalla polizia mentre, completamente ubriaco era intento a danneggiare alcune auto in sosta, parcheggiate nei pressi del centro. Il giovane, nel tentativo di scappare ha minacciato gli agenti con una bottiglia di vetro, con il chiaro intento di colpirli. Addosso il 25enne nascondeva anche un cutter con lama di 9 centimetri e un’astina metallica utilizzata per forzare e aprire le auto. Il giovane è stato anche denunciato per l’inosservanza delle norme sugli stranieri ed amministrativamente per ubriachezza molesta.