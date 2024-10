Danneggia le auto in sosta, vandalo nei guai

Un individuo, senza alcun apparente motivo, si mette a danneggiare alcune auto in sosta nei pressi del teatro Dadà, a poche decine di metri dal pieno centro di Castelfranco Emilia. Due carabinieri fuori servizio, però, notano la scena e intervengono prontamente, limitando di fatto i danni che il soggetto in questione – di cui al momento non sono state rese note le generalità – stava mettendo in atto. L’uomo, infatti, viene fermato e immobilizzato dai due militari, che nel frattempo avvertono anche il 112, attendendo poi l’arrivo della pattuglia di turno per consegnare loro la persona che si era resa protagonista dei vandalismi. Questo, in estrema sintesi, è quanto accaduto nella serata di lunedì, nell’area retrostante il teatro. "Il luogotenente Raimondo Cuccuru, che peraltro è comandante della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia, e il collega, entrambi fuori servizio – commentano dall’amministrazione - hanno dimostrato un senso di alta responsabilità civica e professionale: a loro va il più sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale e della città. Alla luce di questo episodio, che evidenzia l’importanza di una presenza stabile e sempre pronta della Tenenza dei Carabinieri a Castelfranco Emilia, l’amministrazione coglie l’occasione per ribadire la necessità di elevare la Tenenza locale a Compagnia".

m.ped.