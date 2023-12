"Danni al raccolto di pere, insufficienti i ristori"

"I 10 milioni stanziati dal Governo a titolo di ristori per i danni arrecati al raccolto delle pere sono assolutamente insufficienti". Lo affermano i parlamentari Pd della Commissione Agricoltura, primo firmatario il deputato modenese Stefano Vaccari, in una interrogazione presentata alla Camera al ministro Lollobrigida, raccogliendo l’appello per un intervento straordinario dei vertici del Consorzio di Tutela della Pere dell’Emilia-Romagna Igp, dell’OI Pera e del Consorzio UnaPera lanciato "per reperire nuove e ulteriori risorse finanziarie a sostegno del settore della pericoltura volte a sostenere direttamente il reddito delle aziende agricole interessate". I fenomeni degli ultimi anni, come la diffusione della cimice asiatica, la siccità, le gelate primaverili hanno ridotto il fortemente quest’anno il raccolto delle pere, di cui Modena, e l’Area Nord in particolare, sono per estensione e quantità la prima provincia in Regione con oltre 55mila ettari coltivati e una produzione che nel 2022 aveva sfiorato 1,2 milioni di quintali. "Per la nostra produzione modenese a soffrire sono state soprattutto le pere che registrano quest’anno, tra maltempo e fitopatie, una perdita che si attesta attorno all’85-90%" lamenta il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari. "Siamo prossimi al default, - incalzano i parlamentari Pd - se non interverranno adeguati sostegni oltre quelli inadeguati stanziati dal Governo che non bastano nemmeno a coprire i forti incrementi dei costi di coltivazione, a fronte peraltro del crollo della produzione avutasi nel 2023. E’ una situazione drammatica". A livello nazionale si è fatta una stima da parte di Coldiretti di 570 milioni di danni sofferti dall’intero comparto (anche quindi ciliegie, mele, susine, pesche, ecc.), comprendendo i danni da alluvione in Romagna. Dal mondo agricolo il grido d’allarme che si leva è forte. "E’ necessario – afferma Borsari – garantire indennizzi adeguati. Ne va della sopravvivenza delle nostre imprese". Nella loro interrogazione al ministro i parlamentari Pd – ricordano – che la pera - è il prodotto ortofrutticolo che ha subito il maggior calo nell’ultimo quinquennio. Cambiamenti climatici e impatto di insetti e parassiti sono stati negli ultimi anni i grandi nemici della pericultura: nel 2019 la cimice asiatica, nel 2021 le gelate tardive, nel 2022 la siccità, per finire nel 2023 con nuove gelate e l’alluvione. "Al calo della produzione – spiegano per completare il quadro – si è aggiunto anche un progressivo calo dei prezzi per via del deterioramento qualitativo".

