Danni alla Crepa: 18enne denunciato. Spray urticante e vetrata rotta. Voleva entrare con la forza nel locale

Era una di quelle serate di festa che la discoteca ‘La Crepa’ di Modena dedica agli studenti delle superiori, in occasione del ‘post’ Halloween. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in via Barchetta 469, dove appunto si trova la storica discoteca ‘La Crepa’: giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima un giovane, identificato in un cittadino tunisino di 18 anni, residente a Modena e già noto alle forze dell’ordine, aveva nebulizzato una sostanza urticante mediante bombolette spray contro gli addetti alla vigilanza del locale, che gli avevano negato l’accesso per il raggiungimento del limite di capienza del locale.

Come racconta il titolare de ‘La Crepa’, Corrado Vacondio, "il diciottenne era in compagnia di altri sette/otto giovani e, a fronte del diniego all’ingresso, ha iniziato a lanciato alcune pietre e transenne contro il locale, danneggiando la vetrata della discoteca, prima di essere definitivamente bloccato dal personale di sicurezza".

Oltre agli addetti della discoteca, la sostanza urticante ha raggiunto anche alcuni giovani avventori del locale, che si trovavano nei pressi dell’ingresso, circa una decina, che sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118 per lievi sintomi da irritazione e intossicazione da spray al peperoncino.

Grazie alle testimonianze acquisite dalle persone presenti e alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, il diciottenne è stato individuato quale responsabile dei fatti e perciò denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali e danneggiamento e ieri erano in corso ulteriori accertamenti per l’identificazione di altri giovani che avrebbero partecipato ai disordini causati.

"Siamo profondamente dispiaciuti per quanto è accaduto – prosegue il titolare Vacondio –. Non era mai successo nulla di simile, una scena da far west, e ci scusiamo con tutti i presenti, ribadendo la nostra totale estraneità all’evento. Per sicurezza abbiamo aperto tutte le porte, fermato la musica e fatto uscire i giovani (circa 400 quelli presenti), perché da sempre la sicurezza dei nostri ospiti viene prima di tutto. Siamo davvero rammaricati, mai avremmo pensato che una serata di festa potesse finire così".

Maria Silvia Cabri