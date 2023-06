"Danni alla viabilità, dal governo fondi insufficienti"

"Per ripristinare la viabilità ordinaria della nostra montagna serve più di un miliardo di euro, 500 milioni solo per le somme urgenze. Ad oggi però dal Governo sono stati stanziati appena 200 milioni, una cifra assolutamente insufficiente e che certifica il fatto che lo Stato abbia abbandonato al proprio destino i cittadini alluvionati. Altro che velocità nella ricostruzione". È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla risposta che l’assessore regionale alla Montagna, Igor Taruffi, ha fornito ieri mattina in Assemblea Legislativa.