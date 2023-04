Danni da alcol e fumo "Dopo la pandemia stanno aumentando le persone assistite"

Dopo la pandemia aumentano le persone assistite dai centri specializzati. A rilevarlo è l’Ausl di Modena che fotografato una situazione in evoluzione. In particolare, nel 2022 i Centri alcologici Ausl hanno preso in carico complessivamente 1.859 persone di cui 712 sono nuovi accessi, a fronte di 1510 persone (di cui 501 nuovi accessi) nel 2021. Per quanto riguarda i Centri antifumo, con il punto di forza nei corsi di gruppo per smettere di fumare, nel 2022 le persone prese in carico sono state 170, a fronte dei 105 del 2021.

L’incremento del 2022, sull’anno precedente, spiegano dall’azienda sanitaria locale, "è dovuto anche alla completa e piena ripresa delle attività dei Centri Ausl – presenti in ognuno dei sette Distretti della provincia – rispetto ai periodi di lockdown che hanno interessato in parte il 2021 costringendo l’attività a ridursi". Ma c’è anche, fa notare Chiara Gabrielli, direttore del Programma dipendenze patologiche Ausl, "un aggravarsi di condizioni di disagio causato dalla pandemia, i cui effetti sul consumo di alcol e fumo di tabacco si vedranno da adesso in poi".

In questo contesto si colloca una forte azione sulla prevenzione, con percorsi di breve durata prima che la dipendenza diventi patologica. Di recente è stata inoltre introdotta l’attività motoria nel percorso che compiono gli iscritti ai Centri antifumo, grazie alla collaborazione con la Medicina dello Sport. "Fondamentale è l’attività motoria che può e deve integrarsi nello stile di vita di ognuno e, nel caso del fumatore che intenda smettere la propria abitudine tabagica, l’attività fisica può avere un ruolo determinante", spiega Gustavo Savino, direttore della Medicina dello Sport dell’Ausl."I Centri alcologici di Ausl prendono in carico le persone con programmi complessi e multidisciplinari, grazie a un team di medici, infermieri, psicologi e operatori dell’area educativa", sottolinea Chiara Gabrielli.

Circa il 70% dei partecipanti ai corsi è riuscito a smettere di fumare.