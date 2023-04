Danni da maltempo, fondi in arrivo "Oltre 250mila euro per le aziende"

S. FELICE e FINALE EMILIA

Per i privati e le aziende di San Felice e Finale Emilia, danneggiati dal violento maltempo abbattutosi sulla Bassa il 17 agosto scorso, si apre lo spiraglio dell’arrivo dei sospirati contributi. Da prime stime si calcola che arriveranno oltre 250mila euro. A seguito del ’downburst’, caratterizzato da correnti d’aria che si muovono violentemente verso il suolo generando fortissime raffiche di vento, anche superiori ai 100 kmh, furono seriamente compromesse diverse colture e danneggiati ricoveri attrezzi e strutture.

A San Felice subirono danni 31 privati e 5 aziende, mentre a Finale Emilia si contarono conseguenze pesanti in 4 edifici pubblici e una quindicina tra privati e aziende. Dopo che il Consiglio dei ministri ha accolto la richiesta della Regione per una nuova tranche di finanziamenti di 5 milioni 650mila euro per fronteggiare le conseguenze del maltempo eccezionale potrà ora avviarsi l’azione dei rimborsi e della messa in sicurezza del territorio. Di quelle risorse circa 3 milioni 250mila euro saranno impiegati per continuare i lavori di ripristino e messa in sicurezza del territorio. Altri 2 milioni 400mila euro serviranno invece per garantire i primi rimborsi a chi ha subito danni, che però verranno erogati nella misura massima di 5mila euro per i privati e 20mila euro per le attività economiche. A San Felice, in base al censimento danni effettuato e alle richieste ritenute ammissibili, arriveranno sostegni per 106.000 euro in favore dei privati e 90.000 per le aziende, mentre a Finale verranno erogati finanziamenti pari a 56.900 euro per il ripristino delle coperture delle tre scuole danneggiate e della sede della Polizia Locale. Per quanto riguarda il privato, invece, rispetto alla quindicina tra privati e aziende che avevano risposto al questionario censimento danni, nessuno ha superato il controllo requisiti per poter essere accettato.

"Dopo il primo stanziamento di 7,8 milioni deliberato con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale – spiega Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile – da subito l’Emilia-Romagna aveva chiesto l’assegnazione di ulteriori fondi per continuare il percorso intrapreso volto alla sicurezza del territorio e alla riduzione del rischio". Il prossimo passo sarà la trasmissione della proposta del Piano di nuovi interventi da condividere con il Dipartimento nazionale di protezione civile, per ottenere la necessaria approvazione. Alberto Greco