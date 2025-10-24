Danni da maltempo, tavolo tecnico permanente: "Vari fondi stanziati per ridurre il rischio idraulico"

Cosa è stato fatto sul territorio un anno dopo la violenta ondata di maltempo che ha interessato diverse frazioni di Castelfranco? A fare il punto è la stessa amministrazione comunale: "Il 20 ottobre 2024, una ingente e continuativa pioggia mise a dura prova il reticolo idraulico secondario su diversi territori della provincia di Modena, tra cui quello di Castelfranco Emilia, dove furono colpite alcune frazioni: Piumazzo, Manzolino e, in modo più contenuto, Riolo. I numeri furono importanti: poco più di 350 strutture toccate e circa 1.700 cittadini in stato di allerta. Oggi, però, a un anno di distanza, la città guarda al futuro con un impegno concreto per la sicurezza del territorio".

Il sindaco, Giovanni Gargano, aggiunge: "Il tavolo tecnico permanente che abbiamo istituito rappresenta il cuore di questo impegno: un luogo di confronto e coordinamento che unisce competenze tecniche, autorità locali e realtà del territorio, con l’obiettivo di rendere Castelfranco una città più sicura e resiliente. Inoltre, come Comune abbiamo investito 100mila euro per interventi vari, che si sommano ai 200mila stanziati dalla Regione e al milione e 100mila euro richiesti per uno studio di fattibilità. Approvato anche il nuovo Piano di Protezione civile".

Dal Comune poi specificano: "Il lavoro sul territorio è iniziato da Piumazzo, con rilievi puntuali e videoispezioni nel Finaletto che hanno permesso di elaborare uno studio di fattibilità per la deviazione e il risanamento del corso d’acqua. Predisposti e realizzati interventi di somma urgenza sul canale Muzza. Parallelamente, a Manzolino sono in corso approfondimenti per ridurre il rischio idraulico". "I cittadini hanno risposto con senso civico. Molti si dedicano alla cura dei fossi, collaborando alla manutenzione" ha detto Gargano.

Marco Pederzoli