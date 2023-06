Danni ’da meteo’, via alle richieste di contributo

Le famiglie che hanno subito danni all’abitazione principale a causa dei diversi episodi di maltempo che si sono verificati nel mese di maggio 2023 possono chiedere un primo contributo per il ripristino fino a un massimo di 5mila euro. Il sostegno economico, come previsto dall’ordinanza del capo dipartimento Protezione civile, si può richiedere solo per l’abitazione nella quale la famiglia vive abitualmente e continuativamente per ripristinare i danni causati da allagamento, movimenti franosi e smottamenti. In particolare, è possibile richiedere il contributo per il ripristino, anche parziale, dei danni all’abitazione principale o alle sue pertinenze; per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per accedere all’abitazione; per interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione e dalla relativa area esterna; per sostituire, riparare o acquistare beni mobili (come, per esempio, elettrodomestici e utensili di uso comune) che erano collocati all’interno dell’abitazione e che siano stati distrutti o danneggiati. Il contributo può essere riconosciuto anche per ripristinare i danni subiti dalle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente almeno un’abitazione principale ma solo nel caso in cui quei danni non consentano di fruire dell’edificio stesso. Il contributo viene erogato in due tranche: un acconto di 3mila euro e un successivo saldo. Le domande per l’acconto devono essere presentate entro il 30 agosto 2023, le domande di saldo possono essere presentate entro il 31 ottobre 2023. Info sul sito del Comune.