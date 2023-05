Danni e furti nel parcheggio: denunciati tre vandali minorenni

Operazione lampo della Polizia Locale di Sassuolo che, nel giro di 12 ore, è riuscita ad indentificare e denunciare tre giovani, indagati per danneggiamento e furto aggravato alla Procura di Modena e alla Procura delle Repubblica per i Minorenni di Bologna. Il ‘trio’ si è infatti reso responsabile di un blitz presso il parcheggio sotterraneo ’Sassuolo 2’, in via Cavallotti, e dopo aver reso inservibile, colpendolo con un tubo di metallo, l’impianto di videosorveglianza, si è ‘dedicato’ alle auto in sosta. Da una di queste i vandali minorenni hanno rubato un cellulare, poi recuperato dagli agenti insieme ad una city bike sottratta da un garage. La Polizia Locale ha inoltre rinvenuto altri oggetti rubati (ora si cercano i proprietari): quello che colpisce, della vicenda, è il ritorno agli ‘onori’ della cronaca del parcheggio ’Sassuolo 2’, storicamente frequentato mal volentieri dai sassolesi, oltre che per lo stato di degrado in cui si trova da sempre, anche per i reiterati episodi di danneggiamenti e furti perpetrati ai danni delle auto in sosta. "Buio, tenuto male e pericoloso", viene descritto da chi conosce la zona. Gli ultimi episodi risalgono allo scorso agosto, quando diverse auto vennero vandalizzate, inducendo l’Amministrazione a rafforzare il sistema di videosorveglianza, intensificando i controlli in zona da parte della polizia municipale.

La ‘stretta’ ha funzionato per un po’, ma quest’ultimo episodio rilancia con forza il problema della sicurezza su un’area che è tra i pochissimi parcheggi al servizio del centro storico e sulla quale incombono da anni vari problemi complici anche, si legge sui social, ‘dispositivi di chiusura troppo facili da eludere’.

s.f.