"Danni e schiamazzi, non si vive più"

"Ormai non riusciamo più a dormire di notte e tante famiglie che abitano qui sono terrorizzate quando devono uscire o rientrare a casa. Tante auto sono state segnate o danneggiate, se dici loro qualcosa ti insultano, l’altro ieri alle 19 sono stati chiamati per l’ennesima volta i carabinieri, perché un tizio ubriaco si è spogliato completamente. E’ da anni che va avanti questa situazione e non ne possiamo davvero più". A parlare è uno dei tanti residenti in zona via Pellegrinivia Matteotti, molto vicino alle zone più centrali di Vignola. Il problema, detto molto in sintesi, è quella di un nutrito gruppo di giovani e meno giovani, in gran parte stranieri, che si riuniscono abitualmente proprio in zona, in prossimità di un negozio etnico, e hanno creato nel corso dei mesi una sorta di "zona franca".

Dove fioccano, appunto, i comportamenti e le situazioni al limite delle regole. "Diversi tra noi residenti – prosegue un cittadino – hanno documentato anche con video lo spaccio di droga. Queste persone non rispettano alcuna regola, spesso si vede anche che parcheggiano le loro auto all’interno del parco di via Matteotti, al di là di ogni regola. E buttano i rifiuti per strada. Giorni fa hanno fatto esplodere in piena notte un grosso petardo, chissà per quale motivo, poi orinano, spacciano, vandalizzano auto e si assiste spesso anche ad atti sessualmente osceni".

Un altro residente puntualizza: "Abbiamo acquistato qui un appartamento di recente ed eravamo davvero contenti, perché prima che aprisse questo esercizio (il negozio etnico, ndr) era davvero una bella zona. Ora ho quasi il pensiero di venderlo. Non esiste proprio che noi, cittadini onesti, siamo in balia di questi delinquenti che fanno ciò che gli pare".

Di tutto ciò se ne parlerà comunque stasera alle 18 in municipio, con la sindaca Muratori che riceverà ufficialmente i residenti della zona. Questa la precisazione del Comune: "L’Amministrazione segue da tempo la situazione di via Matteotti e delle vie circostanti (anche ieri pomeriggio è stata organizzata una retata congiunta tra carabinieri e vigili, ndr) e il confronto con i cittadini continua, tanto che oggi alle 18 è previsto un nuovo incontro per fare il punto, presenti la sindaca Emilia Muratori, gli amministratori e la Polizia locale. In questi mesi sono continuati i controlli e l’attività investigativa da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un lavoro che, per ragioni evidenti, non può sempre essere divulgato, ma che nella zona ha dato risultati.

Chiediamo quindi ai cittadini di continuare a segnalare con tempestività quanto accade, perché è proprio dalle loro denunce, ad esempio, che è derivato il provvedimento della Questura che, nell’estate scorsa, aveva portato alla chiusura, per un paio di settimane, di un negozio etnico che era diventato punto di attrazione di mal frequentazioni. Su via Matteotti, poi, l’amministrazione sta ragionando anche sull’ipotesi di introdurre un senso unico di circolazione, con direzione via Mario Pellegrini, per una mobilità più sicura e ordinata. Infine, proprio nei giorni scorsi sono stati effettuati sopralluoghi per una migliore gestione del punto di esposizione dei rifiuti nella zona del parco".

Marco Pederzoli