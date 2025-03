"Danni, il governo attivi le procedure per i rimborsi"

"A oggi non sono ancora state pubblicate le disposizioni relative ai contributi per privati e attività produttive che hanno subito danni per i fatti di ottobre. Il Governo ha riconosciuto che tali danni saranno risarciti, ora serve però che le relative disponibilità economiche siano rese operative". Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile Giulio Guerzoni nella seduta del Consiglio comunale di giovedì scorso rispondendo all’interrogazione, trasformata in interpellanza, del consigliere Paolo Barani (Fd’I) con riferimento agli eventi meteorologici dello scorso ottobre. Il consigliere, in particolare, ha chiesto se sono state adottate misure, mezzi e strumenti di prevenzione degli allagamenti al fine di tutelare i cittadini, le loro abitazioni o attività commerciali, oltre alle due ordinanze del 18 e 20 ottobre, rispettivamente per la chiusura delle attività scolastiche e per l’evacuazione dei cittadini presenti in alcune abitazioni private poste in via Nonantolana.

L’assessore Guerzoni ha spiegato che "la gestione dell’emergenza maltempo di ottobre 2024, caratterizzata da allerta rossa idraulica per la nostra zona, ha visto l’intero sistema di Protezione Civile, di cui fa parte l’Amministrazione comunale, seguire scrupolosamente tutte le procedure di allertamento e le relative azioni di comunicazione alla popolazione, basandosi sulle previsioni meteo comunicate dal Centro Operativo Arpae della Regione Emilia-Romagna. Attraverso la piattaforma Nowtice – ha proseguito – e tutti gli altri canali di informazione previsti dal Piano di Protezione civile (tra cui web e social) è stata anche avvertita la popolazione in merito ai pericoli di allagamenti". L’assessore ha poi fatto il quadro dell’iter giuridico e amministrativo dello Stato di emergenza e delle richieste di rimborso danni: "Dopo l’evento – ha spiegato Guerzoni – con delibera del Consiglio dei ministri è stata pubblicata la dichiarazione dello Stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici e il Comune di Modena ha partecipato alla prima ricognizione richiesta dalla Regione. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha approvato le prime disposizioni per gli interventi urgenti e con Decreto del presidente della Regione è stato approvato il primo stralcio del piano di interventi urgenti. A seguito di questo primo intervento sul fronte pubblico, se ne attende un secondo per gli interventi pubblici sul territorio sulla base dei fabbisogni indicati dal sistema di Protezione Civile".