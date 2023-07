Danni per milioni, devastato anche l’aeroclub

Il giorno dopo la ‘tempesta’ che ha devastato l’Appennino modenese, i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare senza sosta per liberare le strade dai rami e dagli alberi caduti, in particolare a Montefiorino, Lama Mocogno e Pavullo. I danni, secondo una prima stima approssimativa, ammonterebbero ad alcuni milioni di euro, preannuncia Fabio Braglia, presidente della Provincia e sindaco di Palagano: "Non è ancora possibile fare una stima definitiva dei danni perché i Comuni stanno raccogliendo dati e devono ancora trasmetterli. La prossima settimana faremo un incontro con anche l’agenzia di Protezione civile regionale e insieme proveremo a capire come muoverci perché i fenomeni sono stati abbastanza localizzati e di conseguenza sarà difficile riuscire ad ottenere la dichiarazione di stato di calamità. Una volta raccolte le segnalazioni, capiremo come muoverci per chiedere un aiuto alla Regione, ed eventualmente alla Protezione civile nazionale". "I danni purtroppo sono stati molti – prosegue Braglia – e ciò ci spaventa. A fronte della prima emergenza di maggio siamo ancora siamo in attesa di risposte, in stand by, speriamo che la nuova struttura commissariale del generale Figliuolo ci faccia sapere come intenderanno intervenire. Continuano a ripetersi fenomeni di maltempo, con successo di recente a Castelfranco. Sono tutti danni e noi non abbiamo ancora delle risposte, ma abbiamo necessità di fornirle ai cittadini e alle attività che sono state colpite. Anche questa stima dei danni sarà alta perché purtroppo continuano ad arrivare segnalazioni; da parte nostra garantiamo tutto l’impegno massimo per cercare di fare il punto della situazione".

Ammonta a oltre 300mila euro, in una prima ipotesi, il danno subito dall’aeroclub di Pavullo, come spiega il presidente Roberto Gianaroli: "Da stamattina (ieri per chi legge, ndr) siamo al lavoro per tagliare i rami caduti, rastrellare, ‘accatastare’ gli ombrelloni e le sedie del ristorante e dal bar che sono stati spazzati via: tutto destinato alla discarica. Sono letteralmente volati via due carrelli contenenti gli alianti: 810 quintali di peso spostati di almeno 150 metri dalla pista. Un aliante è andato distrutto, troncato a metà; speriamo di poter riparare l’altro. Un grande pino è caduto sull’ufficio, rami spezzati ovunque, l’antenna del 118 venuta giù, infiltrazioni di acqua negli hangar, occorre vedere quanto sono stati compromessi gli impianti elettrici. Non avevamo mai visto nulla di simile". ‘Downburst’ è il corretto nome di quello che si è verificato, come spiega il meteorologo Alessandro Bruscagin: "Letteralmente si tratta di raffiche di vento lineari in uscita dalla nube temporalesca. Sono andate da Ovest a Est, nate in Liguria per finire in Romagna, passando per l’Appennino tosco emiliano. Non si è trattato di un tornado o tromba d’aria perché questi hanno un andamento vorticoso; inoltre è difficile che si verifichino in montagna, prediligendo gli spazi aperti, come la pianura". Da domani, tregua dal maltempo, ma torna l’emergenza caldo rovente: la situazione diventerà via via più critica fino a toccare 41 gradi di mercoledì.

Maria Silvia Cabri