"Danni soprattutto agli edifici scolastici"

Allarme rientrato e graduale ritorno alla normalità nei comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, dopo i violenti temporali che lunedì hanno colpito le terre modenesi. La tregua dal maltempo ha consentito ai volontari della protezione civili e ai vigili del fuoco di portare a compimento i vari sopralluoghi e ripulire i garage e gli scantinati invasi dall’acqua. Ora è il momento della conta dei danni per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, come ha affermato Irene Priolo, la vicepresidente della Regione, con delega alla Difesa del Suolo e della Costa e alla Protezione civile, che martedì ha fatto visita ai comuni colpiti. In poche ore sono caduti oltre 190 mm di pioggia, più di quello che dovrebbe cadere in tre o quattro mesi. "La situazione è tranquilla – afferma il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini – le criticità sono passate, resta il lavoro dei privati che stanno ripulendo i propri locali. Domani (oggi per chi legge, ndr) riaprirà anche il nido, tutto sta tornando alla normalità". Situazione sotto controllo anche a Vignola, come spiega la sindaca Emilia Muratori: "I danni al patrimonio pubblico riguardano soprattutto gli edifici scolastici".

m.s.c.