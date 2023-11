"D’Annunzio non era astemio e tra i suoi vini prediletti spunta anche il Lambrusco"

Gabriele D’Annunzio non era astemio come si pensava e come lui affermava di essere. Lo certifica la pubblicazione di due giornalisti – il modenese Luca Bonacini e il chietino Enrico Di Carlo – appassionati di letteratura, che dopo una lunga ricerca d’archivio hanno svelato, quanto il poeta fosse esperto di vino e la cantina del Vittoriale fosse ricca di etichette di primissimo livello, 295 bottiglie, tra vini, champagne, distillati e liquori di pregio (di cui 168 ½ francesi, 34 italiani, 16 spagnoli, 9 tedeschi), che rivelano un lato squisitamente enoico del Poeta, assai poco noto. ’Il Brindisi del Poeta astemio’, volume sui gusti enologici di Gabriele D’Annunzio – pubblicato da Verdone Editore – sbarca a Nizza, al Consolato Generale d’Italia, dove è stato presentato lo scorso 15 novembre, dopo aver fatto tappa al Ministero dell’Agricoltura di Roma, all’Academia Barilla di Parma e in una decina di città italiane. Due anni di ricerche che hanno portato gli autori a una scrupolosa lettura delle opere che hanno reso immortale Gabriele D’Annunzio, come Il Piacere, La figlia di Iorio, La città morta, Le martyre de Saint Sébastien, Primo Vere, Canto Novo, la Chimera, Elegie romane, Alcyone, consultando carteggi privati con editori, legionari fiumani, politici, amanti, intellettuali e amici d’infanzia, esaminando preziosi menu di pranzi e cene organizzati dal Vate o dedicati a lui, in un viaggio alla scoperta del D’Annunzio privato, che ha fatto emergere anche il nostrano Lambrusco. L’iniziativa si è svolta nel quadro dell’VIII edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, rassegna tematica dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani, promossa dalla rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura.