Danza L’energia di New York apre la stagione

Tutta l’energia della Grande Mela aprirà questa sera alle 20.30 la stagione di danza del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Alla ribalta sarà infatti Ailey II, la formazione di giovani talenti nata a New York ormai quasi 50 anni fa nel contesto dell’Alvin Ailey American Dance Theater: la compagnia è oggi una delle più importanti rappresentanti della danza moderna americana e dell’unicità dell’esperienza culturale afroamericana. A Modena verranno proposti quattro successi originali del repertorio, fra i quali due in prima italiana (’Freedom Series’ e un estratto da ’The Lark Ascending’), e il capolavoro di Alvin Ailey ’Revelations’, tributo al patrimonio culturale afroamericano.

Creata nel 1974, Ailey II è stata da subito l’espressione dello spirito pionieristico di Alvin Ailey, celebre danzatore e coreografo, che voleva creare attorno a questo gruppo una comunità culturale capace di proporre spettacoli di danza ma anche programmi di formazione. Ailey è scomparso nel 1989, ma la compagnia ha continuato ad alimentare il fuoco della sua creatività e del suo entusiasmo: a guidarla per 38 stagioni è stata Sylvia Waters, scelta da Ailey come direttrice artistica, che nel settembre di due anni fa ha passato il testimone a Francesca Harper.

E proprio la nuova direttrice ha ‘disegnato’ il paesaggio di ricordi di "Freedom Series", con i costumi dello stilista Elias Gurrola e una colonna sonora caratterizzata da una miscela di suoni acustici ed elettronici. "The Lark Ascending" è invece un brano del 1972, lirico e romantico, che Alvin Ailey costruì sulla celebre romanza per violino e orchestra di Ralph Vaughan Williams. Seguirà "The Hunt", un’atletica coreografia per sei uomini firmata nel 2001 da Robert Battle: rivela il lato predatore della natura umana e il brivido primitivo della caccia. Chiuderà la serata "Revelations", un classico intramontabile di Alvin Ailey, che venne presentato nel 1960: un tributo al patrimonio culturale afroamericano sulle note di spirituals, blues e gospel tradizionali.

La rassegna ModenaDanza proseguirà con altri dieci spettacoli, fra cui novità ed eccellenze del panorama internazionale: fra i protagonisti attesi al Comunale, stelle della danza come Natalia Osipova con il galà "Force of Nature" e Sergio Bernal con l’omaggio alla scultura di Auguste Rodin.