Danza, prime assolute e grandi ritorni. Dall’étoile Manni a ’Lo schiaccianoci’

Settembre, si riparte. Anche a teatro. E il Comunale riprende le sue attività salutando con soddisfazione i risultati ministeriali arrivati durante l’estate: "Abbiamo mantenuto la nostra posizione fra i teatri di tradizione, ricevendo una valutazione molto positiva della qualità artistica dei nostri cartelloni", sottolinea il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro. Nonostante i tagli generali e l’ingresso di nuovi teatri, il Comunale si è visto sostanzialmente confermare il contributo ministeriale di circa un milione di euro per la stagione lirica (e in più il Belcanto Festival è stato riconosciuto fra le rassegne di pregio): in parallelo è aumentata l’assegnazione di risorse per la danza, "72mila euro, un piccolo incremento, ma per noi significativo", aggiunge Sisillo. Risultati che invitano a proseguire sulla strada tracciata, "con un’attenzione a pubblici sempre differenti", osserva Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura, "e il desiderio di affrontare sfide sempre nuove", aggiunge Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena. Di qualità e di grandi firme è intessuto il cartellone di danza del Comunale, con undici spettacoli da ottobre a maggio, prime assolute e grandi ritorni. Fra gli ospiti più prestigiosi, l’étoile della Scala Nicoletta Manni che il 2 novembre, insieme al marito e primo ballerino Timofej Andrijashenko, porterà sul palco del Comunale ’La gioia di danzare’, scintillante galà con tanti amici. Tra le curiosità, il debutto (18 gennaio 2026) della nuova coreografia de ’Lo schiaccianoci’, creata da Mauro Bigonzetti per la MM Contemporary dance company, mentre fra le grandi compagnie internazionali segnaliamo il ritorno del Nederlands Dans Theater che con i virgulti del suo gruppo NTD2 proporrà (il 28 gennaio) tre coreografie contemporanee di Marco Goecke, Marcos Morau e Alexander Ekman. Il 12 maggio poi applaudiremo la compagnia che porta il nome di Martha Graham, icona della modern dance, con quattro coreografie storiche che la fondatrice ideò fra gli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso.

L’apertura di stagione sarà il 31 ottobre con la prima assoluta di ’Brother to brother: dall’Etna al Fuji’, una creazione di Roberto Zappalà che mette in dialogo le genti che vivono all’ombra dei vulcani, al ritmo dei tamburi tradizionali giapponesi. Un grande classico è ’La bella addormentata’, nella grande coreografia di Marius Petipa che rivedremo con il Balletto dell’Opera di Tbilisi (3 dicembre), mentre la ’Cenerentola’ dei croati del Balletto di Rijeka avrà sì le musiche di Prokofiev, ma con i passi contemporanei del coreografo Leo Mujic (18 marzo). Il Balletto di Maribor, Teatro Nazionale Sloveno, presenterà il 19 aprile due creazioni di Edward Clug, ’Stabat Mater’ su musiche di Pergolesi, e ’Carmina Burana’ sulla grandiosa partitura di Carl Orff. La poesia si fa danza ne ’L’altro viaggio’, ispirato alla ’Divina Commedia’ di Dante, che i talenti di cinque scuole di danza di Modena e provincia (La Capriola, La Fenice, Khorovodarte, Movimento Unico e Tersicore) presenteranno il 28 aprile, ma anche nel ’Sogno di una notte di mezza estate’, nell’idea di Davide Bombana, direttore del corpo di ballo del Massimo di Palermo, che vedremo il 6 maggio con l’Opus Ballet. E a chiudere il cartellone, il 22 maggio, il ritorno di Aterballetto con tre coreografie di Crystal Pite, Angelin Preljocaj e Diego Tortelli, tra novità assolute e nuovi allestimenti. Abbonamenti e biglietti dal 18 ottobre.