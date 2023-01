"Darà fiducia e speranza: ecco perché dico Schlein"

"Assieme ad Andrea Bosi, Mariella Loia e tanti altri e altre provenienti da tutta la provincia stiamo lavorando insieme per sostenere Elly Schlein. Un gruppo di persone di provenienza politica diversa, non solo iscritti al Pd ma rappresentanti del mondo del volontariato, persone non iscritte ad un partito. Qui sta il senso stesso di quello che vorremmo che il Pd sappia costruire". Stefania Gasparini vicesindaca di Carpi e coordinatrice regionale del Pd traccia quella che ritiene essere la rotta da seguire in questa fase costituente. "Un partito radicato ai propri iscritti ma che non abbia paura di aprirsi, di allargarsi. Un partito che riparta dalle propria fondamenta che non sono da buttare, ma anzi da valorizzare di più, ad esempio applicando appieno il nostro statuto, che prevede una consultazione tra gli iscritti sui temi principali e che nessuno ha mai applicato. O ritornando ad una selezione delle candidature nazionali che parta dai territori. Applichiamo finalmente appieno le nostre regole, che già esistono, ma non per rinchiudersi, ma per allargare". Gasparini ricorda "che tutti insieme abbiamo deciso che questo debba essere un congresso costituente che dia l’avvio ad un percorso che coinvolga anzitutto noi, iscritti e militanti, ma che sappia catalizzare anche energie nuove, attraverso proposte concrete che sappiano riconnettere e ricucire un rapporto con la società e le persone, che oggi mostra delle fragilità". Mettersi in ascolto "è anzitutto necessario, per sentirne e capirne desideri, paure e aspettative. Ho scelto di sostenere Elly Schlein perché vorrei un partito così, che restituisca fiducia e speranza alla comunità. Con le scissioni, gli strappi e le uscite il nostro partito si è impoverito (lo ha dimostrato la storia) ma soprattutto ha ristretto il proprio orizzonte, il proprio modello valoriale e noi, oggi, ci assumiamo l’onere di ri-cucire tutto questo, per confezionare un nuovo vestito, un nuovo partito che sia in piena sintonia con la vita reale e che funga da cerniera sociale tra le persone e le istituzioni". Lavoro, ambiente disuguaglianze "va tenuto tutto insieme non perché non ci debba essere ‘conflitto’ ma perché c’è bisogno di una nuova visione della società, dove anche il conflitto si è spostato: ad esempio il conflitto si è spostato dallo schema lavoroimpresa a lavoro e povertà". Due parole, conclude la coordinatrice della segreteria regionale Dem, "che non possono e non devono stare insieme in una società giusta. E i temi sui quali le paure e le necessità delle però se si sono spostati sono tanti: le disuguaglianze di genere che perdurano nel nostro paese, la fatica quotidiana delle nostre piccole e medie imprese, che sono l’ossatura fondamentale della nostra economia, la transizione ecologica che non può essere separata dal tema della riqualificazione di imprese e lavoro, la scuola che non riesce più ad essere il fattore principale di mobilità sociale".

g. a.