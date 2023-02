Darth Vader è stato avvistato a ModenaFiere e continua a incuriosire il pubblico di Modenantiquaria: non si tratta un visitatore atipico, ma di un vero e proprio cimelio, esposto presso lo stand della Galleria Robertaebasta, un rarissimo memorabilia di Star Wars di 220 cm, realizzato a dimensioni reali nel 1997 dallo Studio RubiesMichael Burnett in edizione limitata di 500 pezzi (è numerato 418500), su licenza di Lucas Film. Questa figura iconica, pezzo di design, è realizzata in plastica, lattice e fibra di vetro, dotato di un impianto di illuminazione funzionante. Una proposta per chi vuole arricchire il salotto di… personalità.

Numerose delle opere d’arte esposte a Modenantiquaria: tra queste la limpida ’Veduta di Venezia’ di Bernardo Bellotto, paesaggista urbano e incisore settecentesco famoso per le sue vedute delle città europee, valutata ben 800mila euro: è una delle proposte della Galleria Lampronti.

Modenantiquaria è aperta dal lunedì al mercoledì dalle 15 alle 19, dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 19.