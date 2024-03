Daspo urbano per la Polizia Locale: "Garantirà sicurezza"

Anche a San Cesario è stata ora introdotta la facoltà, da parte della polizia locale, di applicare la misura del Daspo urbano per promuovere "la sicurezza, la convivenza civile e la tutela della qualità della vita". A comunicarlo è stato l’assessore alla sicurezza, Luca Brighetti (nella foto), che spiega: "Il lavoro che come amministrazione abbiamo svolto in sinergia col nostro comando di polizia locale ha portato alla redazione di un documento che mette al centro il concetto di vivibilità e decoro urbano. Sono aspetti fondamentali per la convivenza. Tra le principali novità c’è anche quella del Daspo urbano. Si tratta di uno strumento aggiuntivo in mano alle forze di polizia per prevenire e contrastare azioni di degrado, favorendo la fruibilità di determinate aree, come la zona naturalistica dei Laghi di Sant’Anna". Il Daspo urbano, nello specifico, si inserisce nel nuovo "Regolamento di Polizia Urbana e sulla pubblica convivenza". Dal Comune commentano: "Si tratta del principale strumento di promozione della sicurezza urbana che disciplina tutti i comportamenti che influiscono sulla vita della comunità. L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di garantire la sicurezza, la convivenza civile e la tutela della qualità della vita. Un atto importante, perché si rendeva necessario adeguare il Regolamento alle nuove e diverse esigenze sociali e del territorio (l’ultima modifica risaliva al 16 Aprile 2004) e alle modifiche normative nel frattempo intervenute. Nell’ambito della revisione del Regolamento si è poi cercato di procedere ad uno snellimento dello strumento normativo. "Gli ambiti di intervento del nuovo Regolamento – conclude Brighetti - sono molteplici – ma vanno tutti nella medesima direzione: quella di limitare i comportamenti lesivi del decoro urbano".