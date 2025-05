"Date degli esami troppo vicine"

A livello organizzativo credo che gli appelli dovrebbero essere distribuiti meglio. Spesso si concentrano tutti nelle stesse due settimane, e questo crea molta difficoltà, soprattutto quando ci sono cinque esami da preparare in così poco tempo. Sarebbe utile lasciare più spazio tra gli esami. Ovviamente, se uno rimane in pari con le lezioni, non è un problema, ma quando arrivi in sessione, avere tanti esami da preparare in breve tempo è davvero pesante, perché non fai in tempo a finire uno che devi già cominciare a studiare per un altro. Per quanto riguarda la struttura, essendo di Modena, non posso parlare con esperienza riguardo ai trasporti, ma posso dire che l’Università è abbastanza comoda.