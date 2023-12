Dati diffusi, l’Ausl informerà i cittadini coinvolti

L’Azienda Ausl, dopo la diffusione di informazioni sensibili nel dark web, assicura che fornirà "idonea comunicazione" attraverso varie modalità ai cittadini coinvolti, secondo quanto previsto dalla normativa, per consentire loro di adottare le dovute precauzioni ed attenuare possibili effetti negativi derivanti dalla violazione dei dati. Allo stato attuale sono in corso le analisi del contenuto dei file pubblicati. L’Ausl puntualizza poi che il dark web, a differenza del clear web, non è liberamente accessibile e richiede l’utilizzo di software appositi e specifiche competenze informatiche. Dunque sono dati che, seppur diffusi, restano difficili da individuare. Si ricorda che l’utilizzo dei file trafugati costituisce reato. "Il furto di dati sanitari è un fatto gravissimo". A dirlo è Federconsumatori Modena che spiega: "Il vergognoso mercato dei dati viene alimentato così da una ingente quantità di informazioni, peraltro gratuite, alle quali attingere per l’incessante phishing. Potrebbe verificarsi nel tempo una crescita delle truffe, informatiche e non solo. Riteniamo indispensabile che al più presto si attivi a Modena un largo tavolo di crisi: è necessario rispondere con un approccio collettivo". Proprio su questo punto l’Ausl fa sapere che si è subito impegnata a costituire una rete con le altre Aziende sanitarie che, in tempi recenti, sono state vittime di analoghi attacchi - l’Asl1 Abruzzo, Ulss Euganea Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e altre - e sta coordinando azioni per portare il tema della sicurezza informatica a una maggiore attenzione a livello nazionale.

"Purtroppo, negli ultimi tempi, e in particolare dopo la guerra in Ucraina, si registra un aumento degli attacchi della criminalità informatica. Nell’obiettivo sempre più spesso le strutture sanitarie: attacchi sempre più difficilmente prevedibili ed evitabili" spiega Giusella Finocchiaro, professoressa ordinaria di Diritto privato e Diritto di Internet presso l’Università di Bologna e avvocato.