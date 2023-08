Davanti al luogo dell’omicidio In corso Vittorio sigilli al negozio "Era frequentato da spacciatori"

Gli ‘affari’, quelli sporchi, venivano portati avanti proprio davanti a quel negozio di vicinato situato sul viale. Da tempo i residenti di Corso Vittorio Emanuele segnalavano il degrado e il via vai sospetto. Fino a che, domenica scorsa, il giovane Friday Endurance non è stato accoltellato a morte per un ‘debito’ di qualche decina d’euro. Avrebbe ‘rubato’ un cliente ad uno degli assassini – si mormora – da qui la spedizione punitiva e letale. Proprio quell’esercizio di vicinato, però, è sempre stato un obiettivo ‘sensibile’ per le forze dell’ordine tanto da finire spesso al centro di mirati controlli e sopralluoghi. Ora il Questore ne ha disposto la chiusura per dieci giorni. L’ennesimo blitz nel negozio, situato proprio dove è avvenuto l’omicidio del 30enne nigeriano, a seguito del quale la squadra mobile in meno di 24 ore ha sottoposto a fermo i due presunti assassini, è scattato giovedì intorno alle 18. Le fiamme gialle hanno sanzionato il titolare per una pluralità di irregolarità e così ha fatto anche la polizia locale. Complessivamente sono scattate sanzioni per quasi 3200 euro ma non solo: l’Ispettorato del lavoro ha disposto la chiusura immediata dell’attività, poiché il titolare è risultato inottemperante alle prescrizioni emesse nel precedente controllo e sono scattate altre sanzioni per diecimila euro mentre gli agenti della squadra amministrativa gli hanno notificato il provvedimento del questore relativo alla chiusura per dieci giorni del locale.

Infatti, nei numerosi controlli svolti dalle volanti sono stati trovati nel locale numerosi ‘clienti’ con precedenti per spaccio e ad alcuni sono state sequestrate dosi di droga. In sostanza il negozio risulta pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tutta la zona tempio stazione, però, risulta sorvegliata speciale. Sempre giovedì si è concluso un nuovo intervento di controllo straordinario del territorio, disposto dal questore in tutta l’area, dalla stazione e fino a corso Vittorio Emanuele. L’attività, diretta dal responsabile della squadra amministrativa della questura, ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, finanza, polizia locale, ispettorato del lavoro e Ausl. Cinque i negozi controllati tra viale Vittorio Emanuele II, appunto, Viale Crispi, viale Monte Kosica e in via Ganaceto. Il titolare di uno degli esercizi è stato sanzionato per la mancata esposizione del cartello di divieto di vendita di alcol ai minori mentre il titolare di un bar è stato sanzionato dall’Ausl per il mancato rinnovo dell’attestato da alimentarista. Il titolare di un negozio di vicinato, è stato poi sanzionato dalla Polizia locale per oltre 2000 euro, per mancata esposizione dei prezzi e pubblicità senza autorizzazione. Infine al titolare di un altro negozio di vicinato è stata contestata dalla Guardia di Finanza la sanzione amministrativa prevista per la mancata revisione del registratore di cassa.

v. r.