David di Donatello, al cinema Victoria la diretta dell’evento

Il cinema Victoria di via Ramelli è stato scelto per proiettare in diretta la serata dei premi della 68ª edizione del David di Donatello 2023. Appuntamento, dunque, al cinema domani alle 21,15, in esclusiva nazionale. Durante lo svolgimento della serata ci sarà inoltre un collegamento del multisala in diretta su Rai 1 dagli studi Lumina di Roma, annunciato dal presentatore Carlo Conti. La partecipazione all’evento è gratuita, ma sarà necessario ritirare i biglietti – disponibili fino ad esaurimento – esclusivamente alla biglietteria del Victoria. I David di Donatello sono il principale premio cinematografico italiano. Quest’anno i candidati tra i registi sono: Marco Bellocchio, Gianni Amelio, Roberto Andò, Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch insieme e Mario Martone.