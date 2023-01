Davide Fregni guest star: meraviglie sugli 88 tasti

Ciò che balza all’orecchio di chi ascolta le tessiture sonore di Davide Fregni, compositore, mimo, didatta, polistrumentista, musicoterapeuta è la cifra autoriale incisa nella pietra della sua personalità e vigoria: un sigillo che imprime a tutte le sue creazioni.

È lui il protagonista dell’inizio col botto della stagione musicale 2023 firmata ’Amici del Jazz di Modena’ al via domani alle 21.30 al Centrale 66. Figlio d’arte di Koki, artista geniale che arricchì le ribalte teatrali modenesi di impasti preziosi tra lirica, prosa e balletto, meraviglie poi esportate in tutto il mondo, si esibirà al pianoforte nel ruolo di guest del Free Quartet con Cesare Vincenti alla chitarra, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Fabio Grandi alla batteria. Apparizioni in pubblico tutt’altro che frequenti, un’attività didattica fervida e discreta, Fregni ha lasciato scie luminose nella memoria di chi ne ha seguito le multiformi performance, come nel caso dell’esibizione al Festival di Spoleto da mimo e polistrumentista o al Teatro della Piccola Commenda di Milano. Ulteriore attrazione, quasi un marchio di fabbrica, è il Laboratorio di Musica ’Quodlibet’ tra didattica, ricerca e spezie addomesticate al jazz quali l’elettronica e l’informatica.

Punto di riferimento dei jazzmen modenesi, ha impartito ’lectiones’ memorabili ad artisti pop patinati, da Cesare Cremonini a Vinicio Capossela.

Gian Aldo Traversi