Davyskiba non è mai in partita. Porro gioca da veterano

TIZI-OUALOU 7: C’è una cosa che non manca a questo ragazzo non ancora ventenne. Il carattere. Quello che gli consente di rischiare tutto il rischiabile dalla battuta, di attaccare all’improvviso i palloni vaganti, di pensare aperture di gioco che la testa già è in grado di costruire, le mani un po’ meno. La tecnica migliorerà, ma se Modena vuole trovarsi un leader, le indicazioni portano tutte a lui.

BUCHEGGER 6: Per due set quasi perfetto, poi cala alla distanza risultando alla fine uno dei più fallosi dai nove metri. A sua discolpa, arrivano ancora molti palloni imprecisi.

DAVYSKIBA 4,5: Dispiace, perché il ragazzo dà sempre il massimo, ma nel match di ieri ci sono da salvare giusto un paio di passaggi in ricezione, un paio di break in battuta e poco altro. In attacco pasticcia tutto il match, salvandosi con la pipe ma chiudendo con un’efficienza appena positiva. Avrà altre occasioni, certo, ma sono queste le partite da cui ci si aspetta il salto definitivo.

PORRO 7: Approccia Modena-Perugia come se l’avesse sempre giocata. Di lui colpisce soprattutto la padronanza delle decisioni in attacco.

MATI 5: Giornata da comprimario per il giovane centrale toscano, che inizia forte a muro ma non riesce mai a incidere in battuta e lascia presto spazio ad Anzani.

SANGUINETTI 5,5: Discorso simile al compagno di reparto, anche se Sanguinetti ha qualche occasione d’attacco in più in un match che la Sir aveva studiato molto bene, chiudendo con attenzione il corridoio centrale dell’attacco Valsa Group.

PERRY 7: Forse in difesa non incide quanto in altre uscite, ma in ricezione si prende molto più campo e responsabilità. Con ottime percentuali nonostante la qualità della battuta avversaria.

ANZANI 6,5: Il migliore del reparto centrali, a testimoniare che averne giocate tante, di partite così, aiuta.

IKHBAYRI 6: Sempre e comunque in grado di lasciare un segno nella partita, in attacco qualche sbavatura ma tanta legna.

GIRAUDO 6: L’intesa col ‘suo’ opposto è ottima, la presenza in campo anche.

BENTO sv: Entra in campo sul finire di primo set, senza demeritare. L’impressione è che potesse giocare di più.

ALL. GIULIANI 6: La squadra ha carattere, non molla, sembra anche non farsi intimorire dal blasone e dalla qualità di una sfidante come Perugia. I meccanismi tra muro e difesa funzionano già bene e proprio per questo urge un lavoro intenso sugli errori. Modena sa tenere in gioco la palla, in tanti frangenti di gioco non le serve forzare. Imparerà col tempo.

Alessandro Trebbi