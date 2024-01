Davyskiba non riesce a incidere. Brehme parte bene poi si perde

BRUNO 5,5 (att. 100% su 2, 1 b.s.) – L’atteggiamento è anche giusto, la distribuzione di palla condivisibile, ma mancano qualità a sprazzi e soprattutto un’idea geniale per “aggiustare” Sapozhkov.

SAPOZHKOV 4 (att. 44% su 18 con 5 err. e 1 muro sub., 2 ace, 3 b.s.) – La tempesta di errori si scatena sul 22-21 per Perugia nel primo set: Modena ha quasi completato una bella rimonta corale da -6 a -1, ha la palla del pari, ma il russone la spara fuori in diagonale stretta. Che gli è successo? Paradossalmente sembrava avere le idee più chiare appena arrivato, tre mesi fa.

DAVYSKIBA 5 (att. 33% su 6 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 0% su 1, 1 b.s.) – Non si può infierire dati i pochi minuti trascorsi in campo, ma i due erroracci immediati subentrando allo smarrito Sapozhkov sono stati un duro colpo per la squadra. Merita più spazio? Probabilmente sì, però con lo spazio arrivano anche le responsabilità.

RINALDI 6 (att. 47% su 19 con 2 err. e 3 muri sub., ric. 57% su 14, 1 ace, 4 b.s.) – Nella direzione giusta, capitolo 1: Tommy salta alla gola della partita impossibile, la aggredisce, costi quel che costi. Talvolta ne esce murato o ammaccato, ma non si rassegna. Promosso.

JUANTORENA 6 (att. 50% su 16 con 1 err., ric. 40% su 20 con 1 err., 3 b.s., 1 muro) – Nella direzione giusta, capitolo 2: a questi livelli 27 errori diretti non si perdonano, al PalaBarton men che meno. E allora viva la qualità, la precisione nei dettagli che a 38 anni suonati Osmany continua a garantire.

SANGUINETTI 5,5 (att. 83% su 6, ric. 25% su 4 con 1 err., 3 b.s., 1 muro) – Qui il tema è più complesso: la crescita del centrale Azzurro in attacco è ormai completa, quella in battuta altalenante ma sostanziale. A muro invece i progressi tardano, e a trarne giovamento è stato soprattutto Herrera nel secondo set.

BREHME 5 (att. 38% su 8, ric. 100% su 1, 2 b.s., 1 muro) – Parte gagliardo ma si perde in fretta. Quando non passa in attacco le sue energie si disperdono.

STANKOVIC, BONINFANTE sv – Brevi apparizioni.

FEDERICI 5 (ric. 41% su 22 con 4 err.) – Sembra sentire molto il momento della squadra: nel primo set, quando c’è battaglia, è dappertutto. Poi comincia a cedere terreno un po’ alla volta.

All. PETRELLA 5,5 – Prova a rimescolare le carte ma la mano è sempre perdente. Ha chiesto e ottenuto una reazione a livello puramente agonistico, ma col suo inevitabile rovescio: errori a secchiate. La situazione più intricata da risolvere è l’involuzione di Sapozhkov: è confuso, non sa dove prendere. Secondo, l’impiego di Davyskiba ancora incerto del suo ruolo. Però qualcuno lo aiuti…

Fabrizio Monari