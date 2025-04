"Dazi, colpo duro al Made in Italy"

"A cosa serve creare un Ministero del Made in Italy se poi si è sostenuto con entusiasmo, per anni, un uomo con la visione di Donald Trump, che ora, con i dazi diventati realtà, rischia di sferrare un colpo durissimo a tutto il Made in Italy, già provato da aumenti dei costi dell’energia?". L’attacco è di Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura.

"Ora il governo è visibilmente imbarazzato, perché ha applaudito chi ora morde la mano dei nostri imprenditori e lavoratori, quelle mani che nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato, rendono grande il nome dell’Italia nel mondo, Stati Uniti compresi". Soltanto per il comparto agroalimentare, "le nostre imprese rischiano una botta da 8 miliardi di euro. E sappiamo quando anche il territorio modenese sia votato all’export: con l’agroalimentare, appunto, ma anche con la ceramica di Sassuolo, con la moda di Carpi, il biomedicale della Bassa, con il comparto modenese dell’automotive". Solo oggi "la presidente Meloni si accorge che l’introduzione dei dazi avrebbe risvolti pesanti per i prodotti agricoli italiani. Fino a ora in quale Paese ha vissuto?".