De Chirico a Palazzo dei Musei. La stagione neometafisica del maestro della pittura

Una grande firma accompagnerà l’inverno modenese. Nell’ultimo weekend di novembre, presso le sale della nuova ala del Palazzo dei Musei, si inaugurerà un’importante mostra dedicata a "Giorgio De Chirico. L’ultima Metafisica" che si potrà poi visitare fino ad aprile 2026: l’evento è promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con Silvana Editoriale e la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico di Roma, da cui arriveranno circa cinquanta opere del Maestro. L’annuncio della mostra era nell’aria ed è stato ufficializzato ieri.

Durante l’estate, dopo la chiusura della mostra dedicata a Salvador Dalì, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a curatori, fondazioni, società e organizzazioni interessate a organizzare un evento espositivo nelle nuove sale, inaugurate lo scorso anno. Il Comune mette a disposizione uno spazio di circa 460 metri quadrati, attrezzato per le mostre, oltre a un contributo massimo di 130mila euro, fino al 30% del budget complessivo, a parziale copertura dei costi di produzione. Nei giorni scorsi è stato scelto appunto il progetto dedicato a Giorgio De Chirico. Silvana Editoriale ha grande e radicata esperienza nell’organizzazione di mostre (e in parallelo nella pubblicazione di cataloghi e libri d’arte): fra le più esposizioni più recenti, attualmente in corso, quella dedicata a Man Ray a Palazzo Reale di Milano e la prima retrospettiva italiana sul fotografo Rodney Smith, inaugurata ai primi del mese a Palazzo Roverella di Rovigo.

Giorgio de Chirico è una figura capitale nell’arte del XX secolo. La mostra (a cura di Elena Pontiggia) esplorerà in particolare la sua ultima stagione creativa, quella detta della Neometafisica: nel decennio compreso fra il 1968 e il 1978 (anno della sua scomparsa), l’artista riprese alcuni dei suoi temi e dei suoi soggetti iconici ed enigmatici, i manichini o le "Piazze d’Italia", con nuove rielaborazioni, colori più accesi e un’accentuata ironia. Insomma, reinterpreta i temi del passato con maggiore serenità, sia pur con un cenno di malinconia.

Gli spazi della nuova ala del Palazzo dei Musei sono stati inaugurati nella primavera dello scorso anno con una bella mostra antologica dedicata a Franco Fontana, per celebrare il 90° compleanno del grande fotografo nostro concittadino, poi da settembre 2024 fino allo scorso giugno hanno ospitato la mostra "Nella mente del Maestro" con opere di Salvador Dalì. Ora è il tempo di un altro grande protagonista: "Il progetto dedicato a De Chirico – sottolinea il Comune – conferma il legame privilegiato dei nuovi spazi del Palazzo dei Musei con il Novecento e le avanguardie, rafforzando la vocazione internazionale del polo Sant’Agostino come cuore culturale della città".