De Giovanni sfoglia ‘Buk’ E l’Ennesimo Raimondo

Ben venga maggio... insieme a tre festival. A Modena, nel chiostro di San Paolo, sabato 6 e domenica 7 torna "Buk", rassegna della piccola e media editoria, quest’anno dedicata in particolare alle "Nuove primavere", alle donne e alle questioni di genere: fra gli appuntamenti, la presentazione del nuovo libro del poeta franco algerino Hamid Larbi. Giovedì 4 alle 20.30 alla sala del Leccio un’anteprima con lo scrittore Maurizio De Giovanni, celebre giallista, che dialogherà con l’autrice Giusella De Maria.

Fiorano Modenese è il cuore dell’ "Ennesimo Film Festival" che per tutta la settimana prevede proiezioni e incontri. Ci saranno anche ospiti speciali al Cineporto dell’Emilia Romagna: venerdì 5 alle 20.30 l’incontro con la fotografa Lucia Iuorio e l’attrice Tess Masazza (che ha firmato la webserie e lo spettacolo "Insopportabilmente donna"), sabato 6 l’attrice Teresa Romagnoli e domenica 7, per il gran finale, il dissacrante e ferocissimo Saverio Raimondo (nella foto). Tempo di cinema e di ‘corti’ anche per il "Nonantola film festival" che, tra l’altro, domani sera alle 21 proporrà al teatro Troisi la versione restaurata di "Psycho" di Alfred Hitchcock, e giovedì 4 alle 20.30 l’anteprima del ‘director’s cut’ del film "La California", girato fra il Modenese e il Bolognese: presenti in sala la regista Cinzia Bomoll e alcuni attori del cast, fra cui Andrea Roncato e Stefania Delia Carnevali.

