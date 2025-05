De Pascale celebra l’eccellenza: "Siamo la frontiera della ricerca. Ma servono più fondi dal governo"

"Oggi stiamo parlando di una grandissima eccellenza, qui a Modena. Simbolo di una sanità pubblica che in Emilia Romagna ha saputo creare appunto eccellenze di primo piano mettendo in rete gli istituti di ricerca e facendo grandi investimenti tecnologici. L’Emilia Romagna è questo: la frontiera della ricerca e la capacità di saper dare risposte innovative ai cittadini della nostra regione e a chiunque si venga a curare qui". Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, certifica il grande traguardo raggiunto dalla nostra sanità ma, allo stesso tempo, non nasconde la sua preoccupazione: "La scelta politica di questo governo è di non avere la sanità come priorità. È evidente. In tutto il mondo il finanziamento si misura in rapporto al Pil. Questa litania dell’aumento del valore assoluto, di dire ‘abbiamo messo un miliardo in più dell’anno scorso’, diventa ingannevole se aumentano i costi dei farmaci, degli stipendi del personale e dell’energia. Quel miliardo in più è in realtà molto meno del maggiore costo". Il risultato, secondo de Pascale, è una semplice equazione: "Se non si aumentano le risorse, si stanno diminuendo le prestazioni". E i cittadini lo avvertono ogni giorno, con liste d’attesa che si allungano per visite ed esami, e con reparti ospedalieri già sotto pressione. In questo scenario, l’invecchiamento della popolazione rappresenta un’ulteriore sfida. "Un paziente oncologico che sopravvive grazie a un farmaco innovativo ha bisogno di follow-up e controlli continui", spiega il presidente. "L’evoluzione scientifica migliora le risposte, ma paradossalmente aumenta anche i costi". Nonostante possa vantare uno dei sistemi sanitari più efficienti d’Italia, anche l’Emilia-Romagna sente il peso di questa situazione. I dati del 2024 parlano chiaro: spesa farmaceutica aumentata del 12% e bollette energetiche sempre più salate per ospedali e strutture sanitarie. L’assessore regionale Massimo Fabi rafforza il messaggio: "Questo Paese deve rendersi conto che il progressivo calo delle risorse destinate a questo bene comune ci sta portando verso un punto di non ritorno (vedi intervista accanto, ndr)". Ma qual è la prova più evidente di questa crisi?

Per de Pascale, è sotto gli occhi di tutti: "Sempre più cittadini in tutta Italia, dalla Lombardia alla Campania, stanno sottoscrivendo assicurazioni sanitarie private".

Un fenomeno così significativo da essere stato citato persino dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno. "Si sta facendo la scelta deliberata di sottofinanziare il sistema sanitario", conclude il governatore con una nettezza che non lascia spazio a interpretazioni. Di fronte a questa realtà, l’Emilia-Romagna ha scelto una strada diversa: "Non facciamo tagli, ma percorriamo la via più difficile: chiedere un sacrificio ai cittadini (l’aumento del ticker sanitario, ndr) e ottimizzare ogni risorsa disponibile".

p.t.