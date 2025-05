De Pascale inaugura la Casa della Comunità

Oltre 930 metri quadri distribuiti su tre piani, con 40 locali tra ambulatori medici, infermieristici, uffici amministrativi, segreteria, accoglienza e sale riunioni, per un investimento di circa due milioni di euro. Sono i numeri della Casa della Comunità ‘Aude Pacchioni’ di Soliera, inaugurata ieri mattina alla presenza di tantissimi cittadini, professionisti, associazioni di volontariato e istituzioni, tra cui il presidente della Regione Michele de Pascale, la sindaca di Soliera Caterina Bagni, il direttore generale dell’Ausl Modena Mattia Altini, la direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e la dottoressa Giada Zecchi, Medico di medicina generale. La struttura, che si trova all’angolo tra via Roma e via Muratori, è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione, sostenuto dal Comune di Soliera.

Diversi i servizi contenuti, distribuiti su tre piani: al piano terra trovano spazio il Punto prelievi, il Consultorio familiare, l’Infermieristica di comunità, la Pediatria di comunità e gli ambulatori specialistici di Endocrinologia, Cardiologia e Angiologia; al primo piano, sono attivi gli ambulatori di alcuni Medici di Medicina Generale, mentre al secondo piano sono collocati i locali dedicati alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, due sale riunioni e alcuni sportelli gestiti da associazioni di volontariato del territorio, uno relativo al progetto ‘Un Argine all’azzardo’, per il contrasto alla ludopatia, e l’altro al progetto ‘Free Entry’, uno spazio d’ascolto e consulenza psicologica completamente gratuito, rivolto principalmente a ragazze/i dai 13 ai 29 anni.

"Una nuova Casa della Comunità, presidio fondamentale per cura, assistenza e salute dei cittadini, si aggiunge alla provincia di Modena (è la 17ª) e all’Emilia-Romagna, tra le prime regioni in Italia per numero di strutture già attive, 141 con quella di oggi, e tante altre in fase di progettazione e realizzazione", ha affermato il presidente de Pascale.

La sindaca Bagni l’ha definita "progetto fondamentale per Soliera: un luogo innovativo dove la salute è considerata in tutti i suoi aspetti, mettendo al centro la persona. Professionisti e medici di medicina generale potranno lavorare insieme, con servizi amministrativi e di segreteria condivisi e coinvolgimento delle associazioni del territorio". "Le Case della Comunità sono i luoghi della sanità del prossimo futuro – ha sottolineato Mattia Altini –. In strutture come questa di Soliera trovano piena applicazione gli indirizzi ministeriali che ci accompagnano a lavorare per portare l’assistenza più vicina ai luoghi di vita delle persone".

Maria Silvia Cabri