De Pascale inaugura palazzo Corbelli

Concordia riscopre la sua "casa". Con l’inaugurazione ieri mattina e con l’eco del risuonare dell’orologio issato sul cornicione del secentesco palazzo Corbelli, fino al 29 maggio 2012 sede municipale, la comunità di Concordia accorsa numerosa in piazza Repubblica si è sentita finalmente a suo agio. Finito il periodo sospeso dei 13 anni, in cui si era perso il senso della propria identità e ci si ritrovava smarriti a vagare per ambienti e luoghi pubblici quasi estranei, se non se per le persone che vi lavoravano nella sede postuma realizzata in via piazza 29 maggio.

Per la cerimonia di inaugurazione, avvenuta nel giorno della tradizionale Fiera d’Ognissanti, dove si sono ritrovate tante autorità e protagonisti del recupero del suo palazzo storico più antico, è intervenuto anche il presidente della Regione Michele de Pascale, il predecessore Stefano Bonaccini, gli ultimi 4 sindaci di Concordia, tra cui l’ultima Marika Menozzi e il sindaco dei Ragazzi Francesco Borghi.

"E’ veramente un edificio meraviglioso – ha detto De Pascale – simbolo della comunità e privarsene per un tempo così lungo credo sia stata veramente una grande sofferenza. Oggi (ieri per chi legge ndr) per cuori e menti è un chiaro ritorno a quelle giornate tragiche. Ed io sono qui anche in rappresentanza di due presidenti precedenti che hanno portato avanti la ricostruzione, Vasco Errani e Stefano Bonaccini. La Regione in questo tempo ha cercato di essere sempre a fianco dei Comuni, delle comunità per rimettere in piedi tutto quello che poteva essere rimesso in piedi e ridare prospettiva sl territorio. Chiaramente c’erano edifici veramente molto complessi, perché intervenire sulla sismica in edifici storici è molto difficile, ma qui ci si è riusciti . E’ veramente un grande risultato".

La giornata è stata aperta al discorso celebrativo della sindaca. "L’edificio che dal 1860 rappresenta il luogo della democrazia, dell’incontro e dell’identità civica – ha detto Menozzi - torna oggi (ieri per chi legge ndr) alla sua funzione originaria, rinnovato nella sicurezza, nella bellezza e nella capacità di accogliere la vita pubblica e comunitaria".

La ricostruzione dopo i danni del terremoto del 2012 ha richiesto oltre 1.200 giorni di lavoro, il coinvolgimento di 55 imprese, e un investimento complessivo di oltre 10 milioni e 225 mila euro, di cui 7,5 milioni provenienti dal finanziamento del Commissario alla ricostruzione.

"È un passaggio di grande valore simbolico e politico: segna – ha continuato Menozzi – la fine dell’emergenza e l’inizio di una fase nuova, in cui la ricostruzione non è più solo materiale, ma anche civica, sociale e culturale. È la fase in cui ogni comunità può tornare a guardare avanti, forte della propria esperienza e della propria unità". Dalla prossima primavera tra metà e inizio marzo comincerà ad essere definitivamente rioccupato dagli uffici comunali e dagli organi istituzionali comunali. E in autunno diventerà anche sede di un museo multimediale sulla storia di Concordia.

Alberto Greco