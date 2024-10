De Pascale nelle zone allagate: "Pronto al ruolo di commissario"

"La difesa del territorio è un tema indifferibile e riguarda l’intera regione. Pronto ad assumermi la responsabilità di commissario per un cambio di passo nelle opere di prevenzione". Pomeriggio di sopralluoghi e di incontri con gli amministratori e le comunità delle aree del modenese e del bolognese duramente colpite dall’alluvione di sabato notte, per Michele de Pascale candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra. In particolare de Pascale ha visitato la frazione di Piumazzo e le casse espansione sul Panaro insieme ai sindaci dell’Unione del Sorbara, Giovanni Gargano, Tania Meschiari, Francesca Silvestri, Maurizia Rebecchi, Tiziana Baccolini, Francesco Zuffi. A seguire si è recato a Castelnuovo e ha incontrato il sindaco Massimo Paradisi.

Sabato de Pascale tornerà nel Modenese. Si inizierà alle 9.30, con un giro al mercato cittadino di Formigine insieme all’europarlamentare Stefano Bonaccini, mentre alle 17 sarà a Modena, prima al banchetto Pd al portico del collegio e poi, alle 18, presso la Camera di Commercio per incontrare le Associazioni delle categorie economiche.

Intanto per oggi l’allerta resta arancione. "La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale – spiegano dalla Regione – è riferita al lento esaurimento della piena del fiume Panaro, e per i nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici del fiume Secchia".