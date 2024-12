De Pascale sul Cimone: "L’Appennino riparte"

SESTOLA (Modena)Sarà che forse l’ispirazione è venuta dal pullman di Romano Prodi con l’Ulivo nelle elezioni 1995, e così il Tridente della Regione Emilia-Romagna ha dato il via ad un tour sull’Appennino cominciando dal monte Cimone candido di neve e popolato di sciatori per sottolineare che il turismo di montagna e il suo indotto fanno parte delle priorità per salvaguardare l’economia delle terre alte. In una giornata benedetta dal sole splendente e dalla temperatura perfetta per volere del Grande vecchio titolare (Dio del Paradiso secondo la definizione dello scrittore Marino Bartoletti), il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore al turismo Roberta Frisoni e l’assessore alla montagna Davide Baruffi hanno preso impegni, elencato promesse e illustrato un programma di grande respiro per la montagna modenese e di tutta l’Emilia-Romagna sulla Terrazza Cimone a Passo del Lupo, il principale hub degli sciatori di quest’angolo di Appennino. Il tour del Tridente è partito da qui con un caffè nella promenade di Sestola offerto dal padrone di casa, il sindaco Fabio Magnani, ma toccherà presto le altre località. Dice il presidente de Pascale: "Prendiamo l’impegno di lavorare in squadra con tutti gli operatori e gli enti locali per valorizzare l’economia durante il periodo invernale con lo sci, ma anche d’estate con il turismo naturalistico. L’Appennino è strategico e dobbiamo renderlo più attrattivo per il benessere di chi ci lavora e di chi ci vive". Antico refrain ma sempre valido. L’editto è pronunciato sulla Terrazza Cimone allestita per l’occasione dal Gran cerimoniere Luciano Magnani, presidente del Consorzio degli impianti di risalita. E ancora: "Questo territorio sta pagando un prezzo altissimo per il cambiamento climatico ma è anche strategico per contrastare il dissesto idrogeologico. Potenzieremo i servizi, sosterremo le imprese e la presenza della scuola sviluppando il piano che dal 2022 ha coinvolto 100 Comuni e 220 pluriclassi. L’impegno è anche sui presidi sanitari e faremo il possibile per potenziare la connessione digitale, che deve essere simile a quella delle città". Applausi, con gli operatori turistici presenti che si fanno un nodo al fazzoletto ascoltando le promesse.

I due assessori, da notai della giornata, confermano. Roberta Frisoni, donna di mare come de Pascale (lei di Rimini, lui di Ravenna), precisa subito che si sente a casa. "Su queste piste ho imparato a scendere con lo snowboard e qui voglio dire che confermiamo gli investimenti a bilancio anche per il prossimo triennio. La montagna deve vivere 365 giorni all’anno e per fare ciò anche lo sport può fornire molti spunti". L’assessore Davide Baruffi ricorda la recente riunione con i sindaci dell’area del Frignano per un "pensiero lungo" con 13 milioni per gli investimenti in Appennino. Prove di dialogo con il governo? Pare ci siano. "Ho parlato con il ministro Tommaso Foti per cercare di far arrivare anche le risorse del governo per sostenere un progetto che si basa su tre parole d’ordine: attrattività, sostenibilità, inclusività. Per aiutare l’economia cercheremo di potenziare infrastrutture e servizi e valorizzare anche i territori marginali". Il quadro complessivo, se andrà tutto a buon fine, fa tirare un gran sospirone di sollievo a chi investe sul turismo da queste parti. I numeri sono freddi ma concreti. Eccoli. Dal 2000 al 2024 con i programmi annuali sono stati concessi 11,2 milioni per gli investimenti dei soggetti pubblici e privati sulle stazioni sciistiche e per la gestione degli impianti. Nel 2023 con un finanziamento regionale di oltre 6 milioni (3,5 dal Fondo nazionale turismo), per una spesa di 12,7 milioni di investimenti pubblici, è stato avviato un programma triennale di otto interventi per realizzare e riqualificare funivie, nuove seggiovie su vecchi tracciati, cabine elettriche, e migliorare i collegamenti tra le cime, oltre a potenziare gli impianti di innevamento e per la sicurezza.