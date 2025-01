De Rosa: "Liceo Steam, maggioranza confusa"

"Le dichiarazioni fatte da ‘Sinistra Unita - Carpi Comune’ in cui viene espressa la netta contrarietà all’apertura del liceo Steam a Carpi mi lasciano molto perplesso". Michele De Rosa, consigliere di Forza Italia, interviene dopo la presa di posizione della lista in merito al liceo internazionale. "‘Carpi Comune’ – spiega De Rosa – fa parte della compagine elettorale del sindaco Riccardo Righi, il quale, al contrario, aveva definito la nascita di un nuovo progetto formativo nel territorio ‘un’ottima notizia, sia in termini di crescita e attrattività della nostra offerta educativa, sia per la nostra città’".

"E la cosa più grave – aggiunge – è che su tali posizioni si sono espressi sia i giovani democratici che alcuni consiglieri del Pd che fanno parte della maggioranza della giunta Righi". De Rosa, al contrario, afferma che "la scelta da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Carpi di concedere in comodato d’uso la sede del Tecnopolo universitario ad Unimore per l’attivazione del liceo Steam promosso da Confindustria, cui va un ringraziamento per aver scelto Carpi, è assolutamente condivisibile e apprezzabile, non solo per una questione di mero prestigio ma soprattutto se si vuole raggiungere l’obiettivo dell’attivazione di una laurea triennale a Carpi, a maggior ragione poi se le risorse saranno stanziate interamente da Confindustria e per Fondazione e Comune non vi sarà alcun onere in termini di costi. Inoltre, ciò permetterà di sfruttare appieno tutti gli spazi del Tecnopolo visto che delle sette aule disponibili solo due sono utilizzate dagli universitari".

"Il liceo Steam, non è una minaccia, ma un’ulteriore possibilità per il territorio: la sinistra carpigiana dimostra di nuovo di non essere al passo coi tempi. In tutto questo: qual è la posizione del sindaco? Saprà andare oltre logiche di partito e ideologie, supportando questa importante sfida? Faccia chiarezza".

