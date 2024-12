De Sica e Ozpetek saluteranno il pubblico prima di Cortina Express

Ospiti d’eccezione domani alla Multisala Victoria, per la presentazione di alcuni fra i più attesi film di Natale. Alle 18 Christian De Disca, Francesco Bruni, Lillo e il regista Eros Puglielli saranno in sala per un saluto prima della proiezione in anteprima del divertente film "Cortina Express": fra le strade e le piste di Cortina, i destini incrociati di un affascinante viveur, un’ex star della musica e di una discografica che rischia il fallimento. Ognuno di loro cerca il suo personale lieto fine. Alle 19.45 poi al Victoria arriverà il regista Ferzan Ozpetek, per presentare il suo nuovo film "Diamanti", un grande omaggio alle donne con un cast maestoso, in cui spiccano anche Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Vinicio Marchioni. Mara Venier e Milena Vukotic. Il film racconta la storia di un regista che convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato: vuole fare un film sulle donne ma non svela molto, finché il suo immaginario non le catapulta in un’altra epoca... Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano.

