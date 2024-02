De Sio e Haber di nuovo insieme sul palco ’La signora del martedì’, un ironico noir

Nuovo atteso appuntamento con la prosa, sabato e domenica, ovvero i prossimi 2 e 3 marzo, al teatro comunale di Carpi: andrà infatti in scena ‘La signora del martedì’, di Massimo Carlotto, spettacolo che riporta sul palcoscenico cittadino Giuliana De Sio e Alessandro Haber dopo diversi anni (i due in una foto di Salvatore Pastore). Uno spettacolo dunque particolarmente atteso per tutti gli amanti del teatro.

L’allestimento, che ha debuttato nella scorsa stagione, è tratto dal romanzo omonimo di Carlotto, e ha per protagonista un ex-attore porno che ogni settimana si vende a una donna attempata, in una pensioncina compiacente gestita da un travestito: "Quando un imprevisto – si legge nelle note dello spettacolo – darà il via a una girandola di effetti collaterali, per i tre diventerà questione di vita o di morte scavare dentro di sé e nel proprio passato per tirarsi fuori dai guai. Un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Uno stato di tensione attraversa tutto lo spettacolo e ci accompagna fino all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato". Con la De Sio nel ruolo del titolo, e Haber in quello di un giornalista, recitano Paolo Sassanelli (l’albergatore), Riccardo Festa e Samuele Fragiacomo. Firma la regia Pierpaolo Sepe, le scene sono di Francesco Ghisu, i costumi di Katarina Vukcevic.

Una coproduzione ‘Gli Ipocriti’, Melina Balsamo e Fondazione Teatro della Toscana. Massimo Carlotto, padovano, classe 1956, protagonista negli ‘anni di piombo’ di un controverso caso giudiziario che ne segnò l’esistenza e l’attività letteraria, è fra gli scrittori italiani più prolifici, specializzato in gialli e storie criminali: questo adattamento del romanzo del 2020, curato dallo stesso autore, è nato dalla richiesta di Giuliana De Sio di portare in scena un ‘noir’.

