Debiti e maxi evasione dell’Iva. Guai per una società cooperativa

Non avrebbe versato ritenute certificate e Iva per oltre 1,3 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022. Nei guai è finito il rappresentante legale pro tempore di una società cooperativa modenese, attiva nel settore della movimentazione merci e trasporti su strada, denunciato per l’omesso versamento dell’ingente somma all’erario. Nei suoi confronti, nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip. Infatti la procura modenese, che ha coordinato le indagini, ha chiesto la misura cautelare del sequestro patrimoniale nei confronti dell’indagato, al fine di evitare che i beni potessero essere dispersi, utilizzati o ceduti durante la definizione del procedimento penale – ancora in corso – e a garanzia del credito erariale. In sostanza immobili e conti correnti sono stati ‘congelati’ al fine di permettere successivamente il recupero delle somme dovute e mai versate dalla società cooperativa in questione. Gli accertamenti fiscali svolti dai finanzieri avrebbero messo in luce una situazione di grave insolvenza da parte della società e un’esposizione debitoria complessiva, fiscale e contributiva, pari a oltre 5,3 milioni di euro. Su ricorso della procura, il tribunale ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società con sentenza pronunciata lo scorso maggio. Sulla base del decreto emesso dal Gip sono state infine sequestrate all’indagato disponibilità finanziarie, quote sociali, un’auto e un immobile situato a Cerignola (FG), per un importo complessivo di 500mila euro. Il provvedimento è giunto appunto al termine dell’attività d’indagine condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Modena, la quale ha consentito di scoprire l’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva per l’ingente importo: parliamo di una cifra di poco inferiore al milione e mezzo di euro. Le indagini sono ancora in corso.