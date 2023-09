Debito con Gi.Crem, buco da 800 milioni

Al momento, il Comune di Vignola deve affrontare un buco fuori bilancio da 845.000 euro perché nell’agosto scorso, come noto, il Tar ha respinto l’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo presentato dalla società Gi.Crem, che chiedeva la restituzione degli oneri di urbanizzazione pagati dalla stessa Gi.Crem nel 2006 per costruire su un lotto agricolo di proprietà. Nella giornata in cui si è tenuto il consiglio comunale (il civico consesso si è infatti svolto ieri sera), l’amministrazione comunale ha anticipato le proprie strategie. Che si possono riassumere in due punti: il Comune tenterà la resistenza al Consiglio di Stato e, allo stesso tempo, saranno prese alcune misure (tagli di alcune spese e investimenti) per reperire gli 845.000 da dare eventualmente alla Gi.Crem. Chi, per l’amministrazione comunale di Vignola, sta seguendo da vicino la questione è l’assessore al bilancio Mauro Smeraldi.

"La legge – precisa Smeraldi - stabilisce che in presenza di una sentenza esecutiva, il consiglio comunale debba deliberare il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Voglio rassicurare i cittadini: abbiamo risorse sufficienti per coprire gli importi richiesti. Come amministrazione, comunque, abbiamo deciso di presentare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar". L’amministrazione comunale infatti argomenta: "Nella sentenza (del Tar, ndr), lo stesso giudice amministrativo di primo grado riconosce che sul tema esistono due orientamenti giurisprudenziali, uno conforme a quanto sostenuto dal Comune di Vignola, assistito dall’Avvocatura della Provincia, e un altro corrispondente a quanto invece sostenuto dai legali della società Gi.Crem. Secondo i legali che assistono il Comune di Vignola, infatti, i termini per il diritto alla restituzione degli oneri versati sono ormai prescritti. Il Tar ha invece accolto l’altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario un provvedimento espresso di decadenza dei titoli edilizi da cui far decorrere la prescrizione decennale".

Ancora l’assessore Smeraldi ha poi aggiunto: "Riteniamo che ci sia la possibilità di vincere presso il Consiglio di Stato; da qui, la decisione di fare ricorso. Per quanto riguarda le risorse da destinare a coprire il debito fuori bilancio, 227.000 euro erano già accantonati. Poi una parte modesta, sui 42.000 euro, è stata tolta alla parte corrente (siamo intervenuti sulle manutenzioni, le assicurazioni e gli acquisti per il consiglio comunale). Altri 17.000 euro provengono dal fondo di riserva e la parte restante riguarda gli investimenti, alcuni dei quali sono stati rimandati, come lo stesso bilancio partecipato 2023, per 86.000 euro. Chiederemo anche la sospensiva al pagamento, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato".

Marco Pederzoli