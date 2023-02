Debutta il gruppo Granterre "Le eccellenze gastronomiche porteranno un fatturato record"

di Alberto Greco

Granterre, erede di una lunga tradizione di impegno a sostegno del mondo agricolo modenese ed espressione di un grande patrimonio di competenze e valori, da ieri pomeriggio con la presentazione a Villa Cavazza di Solara, davanti ad una platea composta dai principali stakeholders del gruppo, ha svelato nuovo logo e strategia di crescita per i prossimi anni. Partendo da una base consolidata di un fatturato di 1,5 miliardi di euro, 407 milioni dei quali realizzati all’estero, Granterre punta a crescere fino a ricavi per 2 miliardi. Lo farà prefiggendosi di diventare punto di riferimento delle eccellenze gastronomiche italiane per quanto riguarda salumi (Prosciutto di Parma e San Daniele, Salame Cacciatore, Speck Alto Adige, Mortadella Bologna e altri) e i formaggi duri DOP (Parmigiano Reggiano e Grana Padano in primis, e poi Asiago, Piave e altri). A sostegno di questa strategia si riorganizza sotto le insegne di un nuovo company name, che è anche brand "federatore" di marche molto note come Teneroni, GranTenerone, Parmareggio, Liberamente, Senfter e altre. Partecipato e controllato da Unibon Spa e dal Consorzio Granterre Coop. Agricola, il gruppo riunisce due realtà storiche dell’agroalimentare italiano, Caseifici Granterre Spa (già Parmareggio Spa) e Salumifici Granterre Spa (già Grandi Salumifici Italiani Spa). "Si tratta di due realtà – ha sottolineato il presidente Milo Pacchioni – che affondano le proprie radici a Modena nella metà del Novecento e che attraverso importanti percorsi di crescita interna ed esterna hanno raggiunto i vertici dei rispettivi mercati di riferimento, pur restando sempre saldamente ancorate ai loro territori e alle comunità di appartenenza, a garanzia di quella intergenerazionalità propria dell’impresa cooperativa". Al gruppo appartengono 18 sedi produttive in 5 regioni, una base logistica fra le più tecnologiche in Italia, oltre 2200 dipendenti e collaboratori, 9 marchi Dop e 6 Igp commercializzati, 4 filiali commerciali estere, e 2000 soci, che sviluppano una capacità di 176mila tonnellate di prodotto vendute.

Per il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli presente all’evento "Il piano industriale 2022- 2025 di Granterre prevede una grande modernizzazione in grado di contrastare la recessione. Stiamo vivendo – ha proseguito – una fase di forte valorizzazione del nostro territorio, anche sotto un’ottica di promozione, che non è mai solo turistica. In questo senso avere prodotti di alta qualità, leadership gastronomica, continuare ad essere tra le tante eccellenze anche ’terra di sapori’ è fondamentale per una Modena che continui a crescere". Decisamente ambizioso il traguardo di Granterre che vuole consolidare posizioni di leadership raggiunte, divenendo principale veicolo e sostenitore di un "made in Italy" per salumi e formaggi, quale tutela anche di qualità e genuinità dei prodotti. L’obiettivo come ha spiegato l’amministratore delegato Giuliano Carletti sarà raggiunto "Investendo nella marca, nell’innovazione, nell’efficienza dei processi e nelle competenze, che saranno i principali strumenti strategici del nuovo piano industriale, che poggia su un programma di investimenti di 140 milioni di euro, che consentiranno di potenziare ed efficientare gli stabilimenti, e sulla transizione digitale".

All’evento ha partecipato anche lo chef Bruno Barbieri, che ha accompagnato i presenti in un gustoso viaggio fra i sapori e i profumi dei prodotti GranTerre.