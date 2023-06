Debutta la docuserie sul Carani "Rivivono i suoi 90 anni di storia"

E’ pronta ad essere presentata al pubblico la docuserie ’Ieri, oggi, Carani’: appuntamento il 4 luglio, ore 21.30, per la sua première in Piazzale Della Rosa. Realizzata da Tilt Associazione Giovanile APS, grazie al sostegno del Comune di Sassuolo e della Fondazione di Modena, la docuserie è incentrata sulla storia del teatro Carani, uno dei luoghi chiave della città, prossimo alla rinascita. Il prodotto, come anticipato nelle scorse settimane, si articola in 5 episodi, della durata totale di circa un’ora, che raccontano, alternando narrazione ed elementi di fiction, la storia del teatro dalle sue origini fino ai giorni nostri. Seguirà, prossimamente, un sesto episodio, che tratterà della fase successiva alla ristrutturazione. Particolare cura è riservata alla resa del contesto storico, grazie ad un ampio utilizzo di materiale risalente a diversi periodi del Novecento: foto originali del teatro in costruzione, articoli di giornale d’epoca, locandine di film e tanto altro. Il tutto coinvolgendo anche altri luoghi iconici della città, come il Palazzo Ducale, il Politeama e l’antica Bottega di Roteglia. All’abilità degli attori è affidata l’interpretazione delle personalità chiave della nascita del teatro: i cugini Mario ed Eugenio Carani, il progettista Zeno Carani, il primo direttore del teatro Diego Cuoghi. Numerose le interviste a personalità le cui carriere hanno vissuto qui un’importante tappa: Nek, Alberto Bertoli, Caterina Caselli, la cantante lirica Raina Kabaivanska e il pianista Leone Magiera. Un omaggio viene poi reso a Lucio Dalla e Giorgio Gaber; immancabile infine il ricordo di Roberto Costi, indimenticato direttore del Carani dal 1966 agli anni Duemila. Il tutto è accompagnato dalla voce narrante della giornalista Gloria Aura Bortolini ed è il frutto della direzione di Federico Ferrari, insieme alla troupe composta da Giovanni Bursi, Letizia Ballarini e Mirco Marmiroli. "In novant’anni di storia oltre dieci milioni di spettatori hanno pianto, riso e provato emozioni all’interno di questa sala" afferma Ferrari, definendo il teatro come luogo in cui Sassuolo ha costruito la sua identità e in cui si sono scritte pagine di storia. "Con l’imminente riapertura del teatro, la docuserie vuole far rivivere questa storia personale e collettiva alla comunità sassolese, per far conoscere anche alle più giovani generazioni cosa ha rappresentato non solo per il territorio quanto per il mondo della cultura a livello nazionale". Entusiasmo e soddisfazione sono stati espressi dall’assessore Samanta Ruffaldi e da Massimiliano Morini, membro del CdA della Fondazione di Modena, evidenziando la bontà di un progetto che valorizza il passato e guarda però al futuro.

Andrea Nicolini