Debutta Moodna Park. Concerti live e dj set, festival in 4 serate

Nel 2017 Modena Park con la folla oceanica accorsa per Vasco Rossi. Otto anni dopo, il Parco Ferrari apre le porte ad un nuovo palco, stavolta il palco di Moodna Park, la kermesse che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno. Quattro serate in una location incredibile della città, un festival con performance live, musica, dj set, food truck, market e tante attività all’aperto.

Un puzzle con momenti di condivisione in una sorta di happening di avvicinamento all’estate, con la musica degli Eiffel 65, DJ Albertino, Alex Neri, Nicola Zucchi e i format Disco Euphoria e Tremenda; sabato sera ci sarà pure spazio per guardare la finale di Champions League Inter- Paris Saint Germain: "Abbiamo pensato questo appuntamento – dicono Pietro Basile (fondatore con Simone Ghiraldini di Chill studio che ha creato, insieme al team, il logo dell’evento) e Alessandro Orlandini, entrambi ideatori di Moodna park (nella foto con l’assessore Zanca) – come un grande contenitore in cui gli avventori potranno divertirsi stando a contatto con la natura del Parco Ferrari, e il rispetto dell’area sarà la parola d’ordine per tutti e quattro giorni di festa. L’idea è quella di vedere le persone sotto al palco e agli stand trascorrere qualche ora spensierata ascoltando musica e socializzando. In questi mesi abbiamo lavorato tanto per mettere in piedi questa manifestazione e ringrazio tutti i partner che ci hanno permesso di creare Moodna Park".

Venerdì 30 maggio si parte alle 19 con i Groove Propaganda, a seguire la tribute band di Lucio Battisti ’Figli dei Fiori di Pesco’, e ancora DJ Reks, Tremenda & Albertino: "Dopo Vasco – le parole dell’assessore alla Promozione economica e al commercio Paolo Zanca – riapriamo il Parco Ferrari ad un palco e lo facciamo per un festival che si collocherà in un programma estivo molto più ampio. Moodna Park vuole offrire occasioni d’incontro e abbiamo aderito perché nella progettualità della manifestazione c’è il rispetto del parco che è un bene di tutti così come lo è l’ambiente. Gli organizzatori hanno realizzato un bel cartellone e questa sarà l’occasione per vedere una così bella zona della città richiamare tante persone che potranno divertirsi in maniera sana svolgendo tante attività".

Sabato sera 31 maggio la line up degli artisti prevede Maddude Official, Non siamo mica gli americani tribute band di Vasco, Disco Euphoria, Eiffel 65. Domenica 1 giugno Tigri da soggiorno, Erricocantamale & Antonio’s Revenge, La sindrome di Peter Punk, Dari, Meganoidi, in chiusura il DJ set di Tempo Rock. Lunedì 2 giugno si parte alle 16,30 con Demy Ferrara, e ancora Amana Soundsystem, Niky Setti, Rubel Lasala, Nicola Zucchi, Alex Neri. Il closing intorno alle 22.45 con I.G.N.A & Alex G.; tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Il nuovo festival musicale e culturale punta a richiamare migliaia di persone nelle quattro serate con l’obiettivo di valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità. Tanti sono gli sponsor che sostengono l’iniziativa e c’è il patrocinio del Comune. Venerdì la prima edizione del Moodna Park aprirà i battenti intorno alle 18.30. Nei giorni successivi invece già dalle prime ore del pomeriggio comincerà la musica, saranno aperti i food truck e si potranno acquistare prodotti di artigianato locale. Tutti gli spettacoli, compresa la proiezione della finale di Champions League Inter-PSG, saranno ad ingresso gratuito; i battenti di ogni serata si chiuderanno intorno a mezzanotte e trenta.